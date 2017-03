Sập vách núi chôn vùi 4 người đào vàng

Ông Đỗ Tài - Chủ tịch UBND huyện Đông Giang, Quảng Nam cho biết, vụ sập hầm vàng trái phép tại khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 (thuộc địa phận thôn Phú Bảo, xã Ba) khiến Nguyễn Ngọc Trọng (26 tuổi) và Nguyễn Đình Vũ (27 tuổi, cùng trú tại xã Ba) tử vong. Anh Nguyễn Văn Thị (26 tuổi, ngụ Đà Nẵng) bị thương đang được cấp cứu.





Cơ quan chức năng tỉnh Quảng Nam nhiều lần truy quét nhưng tình trạng khai thác vàng trái phép vẫn diễn ra. Ảnh: Đăng Nguyên



Khoảng 16h ngày 25/9, 3 người này cùng một nam thanh niên khác dùng máy phun nước áp suất cao khoét vào vách núi gần khu vực hồ chứa nước thủy điện An Điềm 2 để khai thác vàng. Bất ngờ vách núi đổ sập khiến cả 4 người bị vùi lấp.

Do Trọng và Vũ đứng sát vách núi, bị khối lượng lớn đất đá vùi lấp nên đã tử vong. Thị và người còn lại may mắn được người dân ở khu vực gần đó cứu kịp thời. Đến sáng 26/9, lực lượng tìm kiếm đã đưa được xác 2 phu vàng bị tử nạn ra khỏi hầm, đưa về nhà an táng.

Chính quyền huyện Đông Giang cũng đã đến thăm hỏi gia đình người bị nạn, đồng thời chỉ đạo lực lượng công an và cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

