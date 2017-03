Sắp xác định được nhân thân cô gái chết cháy trong căn nhà hoang

Sau khi vụ việc xảy ra, gia đình anh Đặng Văn Phong (30 tuổi, ngụ phường Trường Thọ, quận Thủ Đức) đã đến nhận dạng thi thể người phụ nữ. Anh Phong xác định đó là vợ của anh, chị Lê Thị Hiền (29 tuổi, quê Thừa Thiên-Huế).

Tuy nhiên, do thi thể người phụ nữ biến dạng và trên người không có giấy tờ tùy thân nên công an vẫn thực hiện thủ tục xét nghiệm ADN trước khi bàn giao cho gia đình anh Phong.

Được biết vợ chồng anh Phong lấy nhau đã hơn bảy năm và có một cháu trai gần bảy tuổi. Gia đình anh sống chung tại nhà bà ngoại anh Phong.





Hiện trường thời điểm phát hiện thi thể nạn nhân.

Trước khi chị Hiền mất tích, bà Thạch Thị Huyền (dì của anh Phong) cho biết vào chiều 20-10, chị Huyền gọi điện thoại cho bà Huyền nhờ đón con trai ở trường về nhà. Sau đó chị Hiền không về nhà và điện thoại cũng mất liên lạc.

Qua các phương tiện thông tin, gia đình anh Phong biết tin tức phát hiện người phụ nữ chết cháy trong căn nhà hoang, nghi vấn là người thân của mình nên đã liên hệ công an để nhận dạng. Sau khi xem mặt và một số dấu hiệu khác, anh Phong và người thân đau đớn xác định khả năng cao thi thể đó chính là chị Hiền.

Gia đình anh Phong cho biết chị Hiền đang mang thai khoảng bốn tháng, hằng ngày chị Hiền đi bán khăn dạo ở chợ Thủ Đức. Anh Phong khẳng định không có bất cứ mâu thuẫn gì khiến vợ dẫn đến hành động dại dột nhưng gần đây thấy vợ có biểu hiện hay buồn.

Trước đó vào sáng 21-10, người dân phát hiện có đám cháy trong căn nhà hoang cạnh đường Phạm Văn Đồng, KP3, phường Linh Tây, quận Thủ Đức. Khi người dân vào thì phát hiện thi thể người phụ nữ đang cháy, một tay treo bằng dây vải lên cửa thông gió, trên người chỉ mặc chiếc quần lót.

Nhận được tin báo, Công an quận Thủ Đức phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM thận trọng, tỉ mỉ khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi điều tra vụ việc. Đại tá Nguyễn Anh Tuấn, Trưởng Công an quận Thủ Đức, cho biết qua công tác khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra loại trừ khả năng đây là một vụ án mạng và nhận định khả năng cao là nạn nhân tự tử.