Sắp xét xử vụ đặt mìn trước nhà giám đốc CA Khánh Hòa

Trước đó, lúc 6 giờ sáng 30/7/2012, khi ông Khánh vừa dắt xe máy ra khỏi nhà ở số 54 Phan Chu Trinh, TP Nha Trang, bất ngờ một quả mìn gắn trên tấm panô trước cửa nhà ông phát nổ, khói bụi bay mù mịt. Vụ nổ làm cửa và tường nhà ông bị xuyên thủng nhiều chỗ, mảnh kim loại bắn tứ phía. Rất may, ông Khánh chỉ bị thương vùng tai.

Đối tượng Nguyễn Viết Trương

Ngay trong ngày, Bộ Công an đã cử lực lượng đến phối hợp cùng công an tỉnh Khánh Hòa điều tra. Rạng sáng 1/8/2012, công an xác định thủ phạm là Nguyễn Viết Trương, liền tiến hành bắt khẩn cấp.

Khám xét nơi ở và cơ sở khai thác đá Sông Mã ở xã Suối Cát, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa, CA phát hiện 475 kíp nổ, 30,4 kg thuốc nổ và nhiều tang vật, tài liệu liên quan.

Quá trình điều tra, Cơ quan Công an xác định công ty của ông Trương không được cấp phép sử dụng vật liệu nổ nhưng ông này nhiều lần mua kíp và thuốc nổ về để nổ mìn phá đá.

Theo lời khai của ông Trương, do bị công an gây khó dễ trong làm ăn khiến doanh nghiệp thua lỗ.

Hiện trường vụ nổ

Cuối tháng 6 đầu tháng 7/2012, Trương gọi điện thoại cho ông Khánh xin gặp riêng để giải quyết công việc nhưng bị ông Khánh từ chối và hướng dẫn đến cơ quan Công an để được tiếp công dân.

Bức xúc vì bị từ chối gặp, ngày 30/7/2012, Trương đã tự chế tạo một quả mìn bằng chất nổ công nghiệp.

Sau đó, Trương dùng điện thoại của mình gọi vào máy điện thoại số 01285729993 để máy điện thoại này nhận tín hiệu và rung, kích nổ quả mìn. Vụ nổ đã làm rúng động dư luận trong thời gian dài.

(Theo Công an TP.HCM)