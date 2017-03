Sát hại anh trai vì không mượn được xe máy

Ngày 28/7, công an huyện Châu Thành (An Giang) cho biết, cơ quan này đã bắt giữ Nguyễn Văn Khải (SN 1987, ngụ Châu Thành, An Giang) để điều tra làm rõ hành vi “giết người”.



Theo điều tra của cơ quan công an, vụ án mạng có nguyên nhân từ việc Nguyễn Văn Khải hỏi mượn xe môtô của anh Nguyễn Oanh Liệt (SN 1979, trú cùng địa phương) đi với bạn gái để đến dự đám cưới của Nguyễn Văn Hoàng (SN 1990, em ruột của Liệt và Khải). Tuy nhiên, Khải nhiều lần hỏi mượn nhưng anh Liệt không đồng ý.



Quá bực tức, Khải đã lấy con dao Thái Lan (cán bằng nhôm tự chế, dài khoảng 28,5 cm) đâm vào bụng Liệt làm anh này gục ngã tại chỗ. Anh Liệt được mọi người đưa đi cấp cứu tại bệnh viện nhưng đã tử vong ngay sau đó.



Đến ngày 2/7, Công an An Giang đã bắt giữ Nguyễn Văn Khải để tiếp tục điều tra làm rõ.





Theo Quỳnh Mai (VTC)