Sát hại bạn cùng tạm giam vì không chịu bỏ trốn

Vinh đã siết cổ làm chết bị can Lê Văn Triều (51 tuổi, thường trú xã Hưng Phước, huyện Bù Đốp, Bình Phước) ngày 11-7.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ ngày 11-7, cán bộ trực nhà tạm giữ Công an huyện Đồng Phú nghe tiếng bị can Vinh (đang bị tạm giam tại buồng số 7) kêu cứu nên một số cán bộ đến mở cửa để kiểm tra sự việc. Bất ngờ bị can Vinh tông cửa bỏ chạy ra ngoài để trốn nhưng bị công an khống chế bắt giữ. các cán bộ vào phòng tạm giam thì phát hiện bị can Triều nằm bất tỉnh, mặt tím tái nên đưa đi cấp cứu nhưng không thành.

Trước đó, Vinhbị cơ quan điều tra Công an huyện Đồng Phúc khởi tố về tội cố ý gây thương tích, còn Triều bị khởi tố về tội mua bán trái phép chất ma túy và bị tạm giam chung buồng để chờ điều tra. Vinh khai nhận tại cơ quan điều tra, do trước đó rủ Triều tìm cách cùng bỏ trốn khỏi nhà tạm giam nhưng Triều từ chối và còn chửi Vinh nên Vinh trả thù.

VKSND tỉnh Bình Phước đã có báo cáo gửi VKSND Tối cao về nguyên nhân vụ việc.

NGUYỄN ĐỨC