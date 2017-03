Sát hại bạn gái rồi treo cổ tự vẫn

Hai nạn nhân xấu số trong vụ án.

Nạn nhân được xác định là anh Châu Văn Tuân (SN 1992, quê ở huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai), hiện đang là sinh viên năm 3 trường Cao Đẳng Phương Đông Đà Nẵng và cô người yêu Nguyễn Thị Anh Thuy (SN 1994, ngụ ở cùng quê), hiện là sinh viên năm nhất Khoa Luật, Đại học Huế.Trước đó, chị Đoàn Thị Hà (bạn của Thuy) lên lớp nhưng không thấy Thuy đi học nên Hà gọi điện nhưng cũng không thấy Thuy nghe máy, cô đến phòng trọ tìm. Đến nơi nhưng cửa khóa trái, Hà gọi mà không thấy Thuy trả lời. Linh tính mách bảo có chuyện chẳng lành nên Hà chạy tới gọi bà Tám và một số người nữa đến để cùng phá cửa.Do cửa chính phòng trọ đã được chốt trái, tất cả các cửa sổ đã được đóng chặt nên mọi người đã phải đập cửa kính ở gần mái tôn để đột nhập vào phòng. Lúc cánh cửa được mở ra thì một cảnh tượng kinh hoàng trước mắt, Thuy nằm bất động trên nền nhà và bên cạnh là nam thanh niên chết trong tư thế treo cổ bằng thắt lưng.Hà nhận ra ngay nam thanh niên đó là Tuân, người yêu Thuy mới từ Đà Nẵng ra thăm cô trước đó 3 hôm. Sau khi sự việc xảy ra, lực lượng Công an thị xã Hương Thủy và Công an tỉnh Thừa Thiên Huế đã có mặt tại hiện trường.Tại hiện trường, Tuân chết trong tư thế treo cổ bằng dây thắt lưng màu nâu gần cánh cửa sổ, phía dưới kê một cái ghế nhựa màu đỏ. Dưới nền nhà bạn gái của Tuân là Thuy cũng đã chết, người nằm thẳng, úp mặt vào tường, quanh trên cổ có một vết bầm, xung quanh nhiều vết máu.Ngoài ra, tất cả các vật dụng trong phòng không hề bị xáo trộn, các tài sản khác trong phòng vẫn còn nguyên vẹn. Theo lực lượng công an điều tra, rất có thể trước khi treo cổ tự tử, Tuân đã bóp cổ khiến Thuy ngạt thở dẫn đến tử vong.Sau khi phát hiện bạn gái đã chết, Tuân chốt trái cửa sau đó dùng thắt lưng màu nâu treo lên sàn nhà rồi kê chiếc ghế đỏ, đứng để treo cổ tự tử. Được biết, Thuy đến thuê nhà trọ của bà Tám cách đây mấy tháng trước, hiện cô đang học năm nhất Khoa Luật, Đại học Huế.