Sát hại bạn gái sau khi "ân ái"

Sau gần một tháng xảy ra vụ án, Cơ quan cảnh sát điều tra (Công an Hà Nội) ra bản kết luận điều tra vụ án và chuyển hồ sơ sang Viện KSND cùng cấp đề nghị truy tố Lê Diên Hải (33 tuổi, huyện Hạ Hòa, Phú Thọ) về tội Giết người, Cướp tài sản.



Lê Diên Hải tại cơ quan công an.

Theo cơ quan điều tra, Hải và Phạm Tuyết Anh (30 tuổi, ở Hà Nam) có quan hệ tình cảm từ năm 2003 đến năm 2012. Do hai người sinh sống và làm việc ở xa nhau nên đã nảy sinh mâu thuẫn. Tuyết Anh đặt vấn đề chia tay nhưng Hải không đồng ý.

Ngày 6/3/2013, Hải bay từ TP HCM ra Hà Nội gặp Tuyết Anh để nối lại chuyện tình cảm. Chiều hôm sau, nam thanh niên này đến nhà trọ của Tuyết Anh ở xã Mễ Trì, huyện Từ Liêm để xin phép ở cùng và được cô cho mượn xe máy đi lại.

Sáng 18/3, sau khi đưa bạn gái đi làm, Hải quay về phòng trọ. Trưa hôm đó, Hải và Tuyết Anh cùng ăn cơm và quan hệ với nhau. Tại phòng, cả hai nảy sinh mâu thuẫn vì chuyện Tuyết Anh có bạn trai mới.

Tức giận, Hải đè lên người cô và bóp cổ. Thấy nạn nhân không còn chống cự được, hung thủ đứng dậy. Do lo sợ Tuyết Anh chưa chết hẳn, Hải lôi chiếc kéo để ở chạn bát ra đâm trúng ngực, sau đó lấy chăn phủ kín thi thể nạn nhân.

Gây án xong, Hải lục soát ví nạn nhân lấy được 700.000 đồng cùng xe máy Dream. Phóng xe đến thị trấn Xuân Mai (huyện Chương Mỹ), sợ bị phát hiện nên thủ phạm gửi xe ở trạm y tế gần đó rồi bắt xe buýt lên xã Lâm Sơn, huyện Lương Sơn (Hòa Bình) để trốn. Sáng hôm sau, Hải bị bắt khi đang lẩn trốn ở xã này.

Theo cơ quan điều tra, số tiền lấy được của nạn nhân, tên giết người đã tiêu hết. Hải cũng đã thừa nhận toàn bộ hành vi của mình.

Cơ quan cảnh sát điều tra Công an Hà Nội nhận định, đây là vụ án giết người, cướp tài sản có tính chất đặc biệt nghiêm trọng. Hành vi của bị can gây ảnh hưởng xấu đến trật tự an toàn xã hội trên địa bàn thủ đô. Do đó, cơ quan công an đề nghị Viện Kiểm sát cùng cấp truy tố Hải về hành vi Giết người, Cướp tài sản theo khoản 1, điều 93 và khoản 1 điều 133 Bộ luật hình sự.

* Điều 93 - Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a, Giết nhiều người;

b, Giết phụ nữ mà biết là có thai;

c, Giết trẻ em;

d; Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ; Giết ông bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e, Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại phạm một tội rất nghiêm trọng hoặc tội đặc biệt nghiêm trọng;

g, Để thực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h, Để lấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i, Thực hiện tội phạm một cách man rợ;

k, Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l, Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m, Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n, Có tính chất côn đồ;

o, Có tổ chức;

p, Tái phạm nguy hiểm;

q, Vì động cơ đê hèn.

Điều 133 - Tội cướp tài sản

1. Người nào dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc hoặc có hành vi khác làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được nhằm chiếm đoạt tài sản, thì bị phạt từ từ ba năm đến mười năm.



Theo Hà Anh (VNE)