Sát hại bạn gái trong nhà nghỉ vì bị ngăn cản

Theo điều tra ban đầu, đầu giờ chiều 7-11, Phương (làm thợ sơn) hẹn người yêu là chị VCT (18 tuổi) đến nhà nghỉ ở phường Phước Trung, TP Bà Rịa tâm sự. Hai người quen nhau đã hơn một năm nhưng thời gian gần đây, gia đình chị T. không muốn con tiếp tục mối quan hệ này. Người yêu đã nói cho Phương nghe việc này và muốn chia tay.

Phương đã hẹn người yêu đến nhà nghỉ để nói chuyện và hai bên xảy ra cãi vã. Tức giận, Phương đã lao vào bóp cổ, đè chị T. xuống giường. Đến khi thấy chị T. không cử động nữa, Phương lật nệm giường, bỏ thi thể nạn nhân dưới gầm giường rồi về nhà.

Khi nghe con kể lại, gia đình đã vận động, đưa Phương ra tự thú. Công an phường Phước Trung đã tới nhà nghỉ để kiểm tra và phát hiện thi thể của chị T. Theo lời khai ban đầu tại công an, nghi can sát hại vì bị người yêu chê nghèo. Công an đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ án.