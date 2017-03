Sát hại bạn học cũ vì câu nói đùa

Ngày 3-3, Công an tỉnh Bình Định đã di lý Đào Duy Tùng (19 tuổi, ngụ thôn Nam Tượng 1, xã Nhơn Tân, thị xã An Nhơn, Bình Định) từ TP.HCM về Bình Định để điều tra hành vi giết người. Bước đầu, Tùng khai nhận đã giết bạn gái học cùng lớp là Phan Thúy Kiều (19 tuổi, cùng ngụ thị xã An Nhơn, hiện là sinh viên Trường ĐH GTVT TP.HCM). Trước đó, chiều 2-3, Tùng bị Công an tỉnh Bình Định bắt khi đang lẩn trốn tại phường 3, quận Gò Vấp, TP.HCM.

Nguồn tin từ cơ quan công an cho biết Tùng khai nhận chiều 25-2, Tùng đến nhà chở nạn nhân Thúy Kiều đi họp mặt bạn cùng lớp THPT. Trong buổi liên hoan, trước mặt đám đông bạn bè cũ, Kiều có nói vài câu bông đùa đại ý ám chỉ lúc đi học Tùng học kém mà lại tình cảm lăng nhăng. Cho rằng bị Kiều coi thường mình trước mặt bạn bè, xúc phạm đến tình cảm của Tùng (Tùng có bạn gái cùng quê đang học tại TP.HCM), Tùng tức giận, nảy sinh ý định trả thù. Tùng lấy con dao Thái Lan gọt trái cây giấu vào người rồi rủ Kiều đi chơi riêng. Tùng chở Kiều đến một khu rừng bạch đàn thuộc thôn Thọ Tân Bắc, xã Nhơn Tân. Lừa lúc đang ngồi nói chuyện, Tùng dùng dao đâm liên tiếp vào người Kiều. Khi nạn nhân chống cự, Tùng tiếp tục lao vào đâm liên tiếp nhiều nhát xuyên qua lồng ngực nạn nhân đến chết. Sau khi gây án, Tùng lấy một điện thoại di động cùng 130.000 đồng của nạn nhân rồi về nhà.

Đào Duy Tùng, nghi can giết người đã bị bắt. Ảnh: TƯ LIỆU

Nhận được tin báo Kiều mất tích, cơ quan công an mời Tùng đến làm việc thì Tùng cho rằng mình không liên quan. Tuy nhiên, đến sáng 28-2, Tùng nhắn tin cho PTHM (bạn của nạn nhân Kiều) nhờ nhắn người nhà của Kiều đến khu rừng bạch đàn thôn Thọ Tân Bắc để nhận xác. Đến tối cùng ngày, sau khi biết gia đình Kiều đã tìm thấy xác nạn nhân, Tùng một mình dùng xe máy chạy vào TP.HCM lẩn trốn, cắt đứt mọi liên lạc.

Ngay từ đầu, Công an tỉnh Bình Định và Công an thị xã An Nhơn xác định Tùng là nghi can số một. một số bạn bè cho biết sau khi liên hoan họp lớp Tùng và Kiều tách riêng nhóm, đi cùng nhau. Ngoài ra, lúc khám nghiệm hiện trường, công an thu giữ được một áo khoác nam, qua xác minh là áo của Tùng. Biết Tùng đã bỏ trốn khỏi địa phương, ngay trong đêm 1-3, tổ công tác Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Bình Định đã vào TP.HCM truy tìm Tùng.

Như Pháp Luật TP.HCM đã thông tin, sáng 28-2, người dân địa phương phát hiện thi thể nạn nhân Phan Thúy Kiều trong tư thế nằm úp mặt xuống đất, đang trong thời kỳ phân hủy tại một khe suối trong khu rừng bạch đàn ở thôn Thọ Tân Bắc. Kết quả khám nghiệm tử thi của cơ quan chức năng cho thấy nạn nhân bị đâm 13 nhát dao, trong đó có sáu vết đâm xuyên qua lồng ngực. Theo gia đình Kiều, nạn nhân bị mất tích sau khi Tùng chở đi họp lớp vào chiều 25-2.