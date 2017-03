Sát hại bạn nhậu vì thiếu 3 triệu đồng phẫu thuật răng

Chiều 25/10, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Bình Dương (PC45) vừa phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An (Bình Dương) và Công an tỉnh Tiền Giang di lý đối tượng Bùi Thanh Tâm (tức “đen”, 15 tuổi, ngụ huyện Cái Bè, Tiền Giang) về hành vi giết người, cướp tài sản từ tỉnh Tiền Giang về Bình Dương.

Cách đây khoảng 1 tháng, Tâm đã làm quen với L.T.H. (15 tuổi, ngụ tỉnh Bình Phước) tại chợ Lái Thiêu (thị xã Thuận An). Sau đó, cả hai đã kết bạn rồi cùng rủ nhau đi làm hồ mưu sinh. Tuy còn ít tuổi nhưng Tâm đã nghiện rượu, bia và thuốc lá sớm. Bởi vậy, mỗi tháng theo chân các chú, bác đi phụ hồ kiếm được hơn 4 triệu đồng nhưng cũng không đủ cho y tiêu xài. Thời gian gần đây, nghe tin anh H. tích góp được tiền mua xe máy hiệu Sirius nên Tâm nảy sinh ý định giết bạn cướp xe máy, và chuẩn bị một sợi dây dù để thực hiện hành vi phạm tội. Đến 17h ngày 18/10, Tâm rủ anh H. đi nhậu và “gài” cho nạn nhân uống nhiều rượu. Đến tối cùng ngày, khi anh H. đã ngà ngà say, Tâm rủ bạn đi chơi tiếp nhưng thực tế để chở nạn nhân đến khu vực vắng vẻ nhằm gây án. Khi đến đoạn đường vắng thuộc phường Bình Chuẩn, thị xã Thuận An, Tâm bất ngờ dùng dây dù xiết chặt cổ anh H. từ phía sau khiến nạn nhân bất tỉnh. Tưởng nạn nhân đã chết, Tâm lạnh lùng kéo anh H. đến vứt vào bụi rậm ven đường rồi lấy xe máy tẩu thoát khỏi hiện trường. Lát sau, người dân đi ngang qua phát hiện anh H. đang nằm thoi thóp thở nên nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. Nhận định tính chất nghiêm trọng của vụ án, Phòng PC45 nhanh chóng có mặt tại hiện trường phối hợp cùng Công an thị xã Thuận An xác lập chuyên án đấu tranh. Ban đầu, thông tin về Tâm rất mịt mù bởi y sống lang thang trên địa bàn. Qua tiến hành các biện pháp nghiệp vụ, cơ quan Công an xác định Tâm đã bỏ trốn về sinh sống với cha mẹ tại Tiền Giang. Ngay sau đó, một tổ trinh sát vượt chặng đường gần 200km đến huyện Cái Bè, Tiền Giang để truy bắt Tâm. Tại cơ quan Công an, Tâm thừa nhận hành vi phạm tội như trên. Ngoài ra, đối tượng còn cho biết, nguyên nhân chính bởi y mới bị tai nạn gãy răng hàm và phải có 3 triệu đồng để phẫu thuật lại hàm răng nên Tâm đã thực hiện vụ án trên.

