Sát hại bé gái hàng xóm để trộm đồ

Ngày 5/9, Công an quận 4, TP Hồ Chí Minh bắt giữ đối tượng Lê Văn Đức (39 tuổi; ngụ 436/10, Nguyễn Tất Thành, phường 18, quận 4) kẻ đã sát hại em Huỳnh Phan Ngọc Duyên (24 tuổi, ngụ 436/2, Nguyễn Tất Thành; học sinh lớp 9), một người hàng xóm với hung thủ.



Tại cơ quan Công an, Đức khai, y làm nghề phụ hồ nhưng rất nghiện đánh bài và số đề. Do thời gian gần đây thua bạc, bị nợ nần hơn 80 triệu đồng nên y nảy sinh ý định sẽ trộm tài sản nhà em Duyên khi có cơ hội.



Khoảng 10h ngày 4/9, thấy cả nhà Duyên đều đi vắng nên Đức đột nhập vào nhà bằng cửa sổ ở lầu 2. Trong lúc y đang lục tìm tài sản để trộm thì bất ngờ Duyên đi học về. Bị phát hiện, để bịt đầu mối Đức đã dùng dây điện siết cổ em Duyên đến chết, lột hết vòng vàng (đồ giả) trên người Duyên rồi cướp 1 đầu DVD, 1 điện thoại di động tẩu thoát.



Đến khoảng 11h5', nghi ngờ em Duyên có chuyện chẳng lành nhiều người dân xung quanh mở cửa vào nhà thì phát hiện em Duyên nằm bất động trước cửa phòng tắm ở lầu 2, gương mặt bị bầm tím. Mọi người đưa Duyên đi cấp cứu nhưng các bác sĩ cho hay em đã chết trước đó.



Được biết, em Duyên sống trong căn nhà nói trên cùng với mẹ, cha dượng (chồng sau mẹ của Duyên) và đứa em cùng mẹ khác cha. Mẹ em Duyên buôn bán tạp hóa ở nhà, còn cha dượng làm nghề bán cơm. Buổi sáng 4/9, mẹ Duyên đi công chuyện ở huyện Củ Chi, cha dượng thì đi bán cơm còn Duyên và đứa em thì đi học.



Tuy nhiên, do hôm đó là ngày khai giảng nên Duyên đi học về sớm, định về nhà thay đồ và thuê xe ôm chở ra bến xe buýt lên Củ Chi chơi cùng mẹ thì gặp nạn.





Theo P.T (CAND)