Sát hại chồng của người tình cũ

Ngày 27-6, Công an TP Cần Thơ đang tạm giữ hình sự Khổng Minh Trí (38 tuổi, ngụ xã Đông Hiệp, huyện Cờ Đỏ, TP Cần Thơ) để điều tra về hành vi giết người.

Theo điều tra ban đầu, khoảng 2 giờ sáng 20-6, nhiều người nhìn thấy anh NVC (33 tuổi, ngụ quận Thốt Nốt) đánh nhau với Trí trên vỏ lãi trên tuyến sông Thốt Nốt và anh C. cũng mất tích sau đó.



Khổng Minh Trí.

Thấy chồng không về chị P. (32 tuổi, vợ anh C.) đến Công an phường Thốt Nốt trình báo sự việc. Đến chiều tối 21-6, thi thể anh C. được phát hiện nổi trên sông. Kết quả khám nghiệm tử thi, nạn nhân tử vong do choáng sau ngạt nước, vùng đầu chấn thương sọ não.

Về phần Trí, sau khi gây án đã đến Tiền Giang lẩn trốn và bị công an bắt giữ.

Tại cơ quan công an, Trí khai nhận trước đây Trí và chị P. từng có thời gian chung sống với nhau. Khi chị P. phát hiện Trí đã có vợ nên chủ động chia tay và đến với anh C.

Sau đó, Trí tìm cách níu kéo tình cảm của chị P. và nhiều lần dọa giết chị này. Chiều 19-6, Trí nhiều lần gọi điện thoại, muốn nối lại tình cũ nhưng chị P. từ chối.

Rạng sáng 20-6, Trí thấy anh C. đánh cá ở đoạn sông gần cầu 3/2 nên tấp vỏ lãi vào và kêu lên bờ nói chuyện nhưng anh C. không đồng ý.

Sau đó, Trí đánh nhau với anh C. Khi nạn nhân bám vào thành một chiếc ghe đang đậu, Trí bơi ra tiếp tục đánh nhau dưới sông. Trí đè anh C. xuống nước bất tỉnh rồi bơi vào bờ bỏ trốn.