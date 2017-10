Sát hại cụ bà 77 tuổi để cướp vàng

Trần Văn Hùng tại cơ quan công an (ảnh nhỏ) và hiện trường phát hiện thi thể bà S.

Ngày 2-10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đang tạm giữ hình sự Trần Văn Hùng (40 tuổi, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) về hành vi giết người và cướp tài sản.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự (PC45, Công an tỉnh Vĩnh Phúc) phối hợp cùng các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra. Danh tính nạn nhân được xác định là bà T.T.S (77 tuổi), thi thể có nhiều vết máu, sau gáy có vết thương.

Quá trình điều tra, công an xác định Hùng là nghi can gây ra vụ án mạng nên tiến hành triệu tập. Bước đầu Hùng khai nhận vào khoảng 10 giờ ngày 1-10, bà S. đến nhà Hùng chơi. Do đang bí tiền, Hùng này sinh ý định sát hại bà S. để cướp tài sản.