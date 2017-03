Sát hại gái bán dâm sau khi "giải đen'"

Ngày 26/9, Công an tỉnh Lào Cai cho biết đã khởi tố bị can, bắt tạm giam Lâm Văn Khoa (27 tuổi, trú tại xã Trì Quang, huyện Bảo Thắng) về hành vi cướp tài sản và củng cố hồ sơ làm rõ thêm hành vi giết người.

Theo điều tra, ngày 14/7 do nợ nần cờ bạc, Khoa giấu vợ đi “giải đen”. Hắn đến một quán cà phê ở thành phố Lào Cai đặt vấn đề mua bán dâm với nữ nhân viên 26 tuổi. Cô đồng ý đi theo Khoa vào nhà nghỉ. Sáng hôm sau, chủ nhà nghỉ phát hiện cô gái nằm bất tỉnh trên giường, xung quanh có nhiều vết máu. Được đưa cấp cứu kịp thời, nạn nhân đã qua cơn nguy kịch. Nữ tiếp viên cho biết bị cướp gần 2 triệu đồng cùng 2 điện thoại di động.

Công an Lào Cai xác định sau thời điểm xảy ra sự việc, Khoa không có mặt tại địa phương. Ngày 15/9, công an phát hiện nghi can ẩn náu tại nhà người họ hàng ở tỉnh Đồng Nai. Ngày 18/9, Công an Lào Cai đã bắt được Khoa tại đây.



Tại cơ quan công an, Khoa khai sau khi “giải đen” thấy gái bán dâm ngủ say liền tháo cánh tủ trong phòng đập vào đầu nạn nhân. Khi cô này bất tỉnh, Khoa lục tìm tài sản.

Theo An ninh thủ đô