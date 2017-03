Sát hại mẹ vợ rồi treo cổ tự tử

Ngày 19/6, Công an Đông Triều (Quảng Ninh) cho biết, do mâu thuẫn gia đình Nguyễn Văn Tài (37 tuổi, ở xã Hồng Thái Đông) đã dùng dao nhọn đâm mẹ vợ và 2 đứa cháu con của em vợ. Cháu trai 3 tuổi đang cấp cứu tại bệnh viện. Hai người kia đã chết do mất máu quá nặng.

Cơ quan điều tra làm rõ, Tài lấy con gái bà Bảy, nhưng do 2 vợ chồng mâu thuẫn, vợ Tài gửi đơn lên TAND huyện Đông Triều xin ly hôn. Tòa đã gọi Tài ra toà nhiều lần, song Tài không ra với lý do không muốn bỏ vợ.

Cùng thời gian này, bà Bảy có bán một ô đất gần nhà và cho em vợ Tài một số tiền. Biết vậy, Tài đã đến xin bà Bảy tiền, tuy nhiên bà Bảy nói chỉ còn đất, nếu muốn làm nhà thì bà cho xây nhà mà ở.

Lời qua tiếng lại với mẹ vợ, Tài nhất định không đồng ý lấy đất, chỉ muốn lấy tiền... Chiều 17/6, lợi dụng lúc bà Bảy ở nhà cùng 2 đứa cháu, Tài đã cầm dao nhọn cứa cổ làm bà Tài chết tại chỗ. Sau đó, Tài tiếp tục sát hai hai đứa cháu.

Gây án xong, Tài lên trên đồi cây ở gần nhà bà Bảy treo cổ tự tử.

