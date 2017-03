Sát hại người thân vì ảo giác ma túy

Mặc dù gia đình nghèo khó, nhưng do sớm được nuông chiều nên mới học đến lớp 7, Hồ Văn Dũng (SN 1992, trú xóm 2, xã Nghi Phú, TP. Vinh, Nghệ An) đã bỏ học, theo đám bạn hư hỏng rồi nghiện ma túy. Lúc đầu, đám bạn xấu còn đưa ma túy ra “mời”, nhưng khi “đô” của Dũng lên cao bắt buộc hắn phải kiếm tiền để tự thỏa mãn. Chính vì vậy, mỗi lần lên cơn nghiện hắn lại về đe dọa bố, mẹ, bà nội đòi tiền, nếu không cho hắn sẽ rượt đánh.

Hồ Văn Dũng

Về sau này, Dũng còn đua đòi chơi “hàng đá” nên mỗi lần lên cơn hắn càng tỏ ra hung dữ hơn với các bậc sinh thành. Trong số người thân, bà nội của Dũng là Hồ Thị Lợi rất mực yêu thương và cưng chiều hắn. Đã 84 tuổi, hằng ngày bà Lợi vẫn phải tần tảo thức khuya dậy sớm làm bánh gánh ra chợ bán. Vậy nhưng, nhiều hôm bà đã phải chạy bán sống bán chết khi thằng cháu nội lên cơn ghiền ma túy.

Tối 3-11-2011, Dũng về nhà trong trạng thái “phê” ma túy, miệng hét toáng lên xin tiền đi chơi nhưng không được đáp ứng. Hắn liền dùng chày gỗ và dao rượt người nhà chạy tán loạn. Không đuổi kịp, hắn vào nhà chốt cửa lại. Đến rạng sáng 4-11-2011, hắn mới mở cửa cho mọi người vào. Theo thông lệ, cứ rạng sáng là bà Lợi phải làm bánh để chuẩn bị gánh ra chợ bán, nên khi Dũng mở cửa cho vào nhà, bà không ngủ mà soạn đồ ra ngồi vắt bánh.

Lúc này, Dũng cũng lại ngồi xem bà làm bánh. Thấy đây là cơ hội để lay chuyển đứa cháu sa ngã, bà Lợi khuyên can Dũng hãy từ bỏ ma túy, đừng làm khổ mọi người trong gia đình nữa. Trước lời khuyên đó, hắn không những không nghe mà còn nổi điên cầm chiếc chày gỗ đánh liên tục vào đầu làm bà nội đổ gục xuống nền nhà. Bà Lợi được người nhà đưa đi bệnh viện cấp cứu, nhưng đến trưa cùng ngày thì bà tử vong.

Phẫn nộ trước hành vi vô nhân tính của Hồ Văn Dũng, người dân đã báo lên Công an TP. Vinh. Đến chiều cùng ngày, tên Dũng bị bắt khi đang lẩn trốn trong nhà dân gần đó. Tại cơ quan công an, hắn khai do bị ảo giác của ma túy “đá” nên đã dùng chày gỗ đánh chết bà nội.

Hiện Công an TP. Vinh đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam Hồ Văn Dũng về hành vi “giết người”.



Theo VĂN TÌNH (CATP)