Sát hại "tình địch" vì tự ti xấu trai

Một nhóm thanh niên lao động tự do được cai thầu thu nạp phục vụ một phần việc tại công trường xây dựng ở xã Cổ Nhuế (Từ Liêm, Hà Nội). Ngày 20/5, Quách Văn Kích (24 tuổi) dắt bạn gái Bùi Thị Nga (16 tuổi, ở Hòa Bình) đến chơi. Kích xin chủ cho Nga ở cùng, lo việc cơm nước cho cả toán thợ. Khu lán trại tạm bợ cũng giống như cuộc sống sinh hoạt của những người thợ. Buổi tối, tất cả đều ngủ chung trên cùng giường, riêng Kích có bạn gái nằm bên cạnh.Khoảng 1h ngày 22/5, Kích tỉnh dậy đi ra ngoài thấy Nga đứng nói chuyện với một người trong nhóm thợ là anh Bùi Văn Phương (27 tuổi) bên bể bể nước. Nghi ngờ anh Phương tán tỉnh bạn gái của mình, Kích cầm điếu cày đập mạnh vào thành bể nước khiến nước điếu văng vào người anh Phương rồi quát bắt Nga vào ngủ.Lát sau khi vào lán, bị anh Phương cầm tay kéo dậy hỏi tại sao làm như vậy, Kích liền rút con dao tông ở gầm giường chém vào mặt, vào người đồng nghiệp. Bùi Văn Vượt (21 tuổi, em họ của Kích) thấy thế cũng dùng xà cầy đánh anh Phương ngã xuống giường.Khi anh Phương chạy ra ngoài, Kích và Phương vẫn tiếp tục truy đuổi. Kích dùng dao chém thêm nhiều nhát đến khi nạn nhân không có khả năng chống cự. Anh Phương được mọi người đưa vào bệnh viện cấp cứu trong tình trạng đa thương tích.Tại Công an huyện Từ Liêm, người thanh niên nhỏ thó luôn miệng xưng “cháu” với mọi người. Nước da trắng trẻo, nhìn mặt gã cũng sáng sủa nhưng suốt cuộc trò chuyện, Kích luôn tự ti, cho rằng mình xấu trai nên bị các bạn gái chê.Kích khai nhà có tới 6 anh chị em ở huyện Lạc Sơn, Hòa Bình. Anh ta là thứ 5 và "xấu nhất nhà". Lên lớp 9, Kích bỏ học đi làm thuê kiếm sống. Năm 2007, anh ta theo mọi người vào tận Quảng Nam làm phu vàng. Công việc nặng nhọc, sập lò liên tục, lại bị chủ khống chế, đánh đập nên được vài tháng Kích tìm cách trốn về Hòa Bình đi bẻ ngô thuê. Thời gian sau, Kích lại ra Quảng Ninh làm phu than rồi về Hà Nội làm thợ trong các công trường xây dựng. Là lao động tự do, không có việc đều nên thi thoảng rỗi việc anh ta lại về quê.Trước Tết âm lịch 2013, trong một lần giao lưu với bạn bè, Kích quen Nga và trao đổi số điện thoại. Sau đó, do đánh mất điện thoại nên Kích gián đoạn liên lạc với Nga một thời gian. Cho đến lúc anh ta cùng anh Bùi Văn Phương vào làm việc tại công trường xây dựng thì Nga chủ động gọi điện thoại, nói đón lên Hà Nội làm việc cùng.Kích kể, trước khi lên Hà Nội, hai bên bày tỏ tình cảm với nhau và anh bắt cô bạn gái phải hứa “chỉ yêu mình anh thôi, không yêu ai nữa. Thề thốt xong, gã đưa bạn gái 16 tuổi lên Hà Nội.Từ hôm đưa Nga lên ở cùng lán thợ, Kích rất hạnh phúc khi được ăn cùng, ngủ cùng bạn gái xinh xắn. Nhưng Kích cho hay, mình buồn và ấm ức vì thuộc loại thấp bé nhẹ cân, mặt mũi xấu nhất đám thợ. Trong khi đó, anh Phương vừa to cao, lại đẹp trai.Tối trước khi gây án, Kích cùng 5-6 người bạn uống rượu tại lán. Nga rủ đi mua thuốc vì buổi chiều bị rơi búa vào chân nhưng Kích bảo đang uống rượu dở nên không đi. Lát sau thấy Nga rủ anh Phương đi ra hiệu thuốc, Kích cũng mặc kệ, nhưng khi Nga trở về với thái độ vui vẻ, ríu rít trò chuyện thì Kích chột dạ. Cho đến nửa đêm, khi bắt gặp bạn gái nói chuyện với anh Phương ngoài bể nước, Kích khẳng định đó chính là bằng chứng thể hiện hai người đã “có gì” với nhau.Theo lời khai, sau khi gây án, Kích và Vượt bỏ trốn ra công viên Hòa Bình. Sáng hôm sau, Kích vay bạn được 200.000 đồng, cùng Vượt mua vé ôtô về quê. Cảnh sát đã bắt được Kích và Vượt khi đang trốn tại khu vực dãy núi Trường Sơn thuộc địa phận huyện Lạc Thủy, Hòa Bình.