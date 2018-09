Sát hại vợ, tưới xăng ôm con cố thủ trong nhà ở Bình Chánh

Rạng sáng 5-9 tại căn nhà ở ấp 1A, xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh, các lực lượng công an đã giải cứu an toàn cho cháu bé 8 tháng tuổi bị cha ruột giữ trong nhà, cố thủ. Nghi can tên Nguyễn Văn Hiền, trước đó đã sát hại chị Nguyễn Thị Mộng Thu, vợ của Hiền.



Hiện trường vụ án

Theo thông tin ban đầu, khoảng 0h sáng 5-9 Hiền cùng vợ mâu thuẫn, cự cãi nhau tại nhà. Lúc này, Hiền đã dùng hung khí tấn công người vợ cho đến khi chị này tử vong.



Nghe ồn ào người dân xung quanh chạy đến nhưng lúc này Hiền đã khóa cửa trái từ bên trong và ôm đứa con gái 8 tháng tuổi, định tự vẫn.

Nhận được tin báo, các lực lượng Công an xã Bình Hưng, Công an huyện Bình Chánh đã có mặt tiến hành bao vây hiện trường ngôi nhà. Lực lượng tinh nhuệ của Trung đoàn CSCĐ – Công an TP.HCM được điều động đến hiện trường.

Hiền đã đổ xăng lên láng khắp nhà và ôm con gái. Các lực lượng túc trực bên ngoài đã liên tục tìm cách tiếp cận từ phía trước cửa nhà để thuyết phục Hiền nhưng không có kết quả.



Nghi phạm đã bị bắt giữ

Được biết, ngôi nhà là hiện trường xảy ra vụ việc chỉ có 1 lối ra vào chính. Đồng thời, Hiền đang có suy nghĩ quẫn, ôm đứa con nhỏ. Do đó công tác giải cứu đã gặp không ít khó khăn.

Đến 5h30 sáng, tức hơn 5h kể từ khi Hiền ôm con cố thủ, các lực lượng đã tìm mọi cách thuyết phục. Vì khoảng thời gian dài, Hiền đã phần nào lấy lại được tinh thần.



Lúc này Hiền đồng ý đưa đứa con gái ra ngoài. Tuy nhiên vừa ra khỏi nhà, Hiền đã dùng hung khí thực hiện ý định tự vẫn và bị thương tích. Các lực lượng đã nhanh chóng khống chế, đưa Hiền và đứa con đi cấp cứu.



Công an đang khám nghiệm hiện trường

Nguồn thông tin cho hay, Hiền bị thương tích không đáng kể, hiện đang được giám sát chặt chẽ tại bệnh viện. Do Hiền vẫn đang có ý định tự tử nên không hề khai báo về nguyên nhân gây án.



Riêng con gái 8 tháng tuổi của Hiền không bị thương tích, nhưng có dấu hiệu bị ngạt xăng nên đang được kiểm tra đặc biệt tại bệnh viện.

Được biết, Hiền có cơ sở kinh doanh ở quận 8 chuyên về thiết bị đèn, khóa của ô tô, xe gắn máy… Vợ chồng Hiền có với nhau đứa con gái 8 tháng tuổi. Ngôi nhà là hiện trường xảy ra vụ việc, chỉ có vợ chồng Hiền và con gái sinh sống và gia đình thuộc loại khá giả ở địa phương.