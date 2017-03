Sát hại vợ và người tình của vợ trong nhà nghỉ

Một đôi nam nữ sau khi thuê phòng tại nhà nghỉ này đã bị 1 đối tượng xông vào, dùng dao nhọn đâm chết tại chỗ. Sau khi gây án, đối tượng nhảy lên xe máy do một người khác chở, bỏ đi.

Điều tra viên dẫn giải đối tượng Hưng về buồng tạm giam

Qua điều tra xác minh, Công an tỉnh Phú Thọ làm rõ danh tính 2 nạn nhân là chị Vũ Thị Huyền, 29 tuổi và Đinh Văn Quang, 33 tuổi, cùng trú ở huyện Đoan Hùng. Trong vòng 1 tiếng đồng hồ từ khi nhận được tin báo, Công an tỉnh Phú Thọ đã xác định và bắt giữ đối tượng gây án là Phạm Văn Hưng (SN 1978) thu giữ con dao nhọn là tang vật vụ án. Điều bất ngờ, hung thủ Hưng và chị Huyền có quan hệ vợ chồng.

Tại cơ quan công an, bước đầu Phạm Văn Hưng khai nhận, sau khi lập gia đình và có con với chị Huyền, mối quan hệ của vợ chồng Hưng rạn nứt từ khoảng giữa năm 2011, do Hưng nghe thông tin vợ có “bạn trai”. Bị Hưng gặng hỏi, chị Huyền một mực phủ nhận.

Khoảng tháng 9-2012, Hưng đi làm thuê cho anh Đinh Văn Quang, một cai thầu xây dựng ở huyện Đoan Hùng. Trước đó, Hưng có quan hệ khá thân với anh Quang, và anh Quang thường đến nhà Hưng chơi.

Tình cờ đầu tháng 10, một lần, Hưng bắt gặp anh Quang và vợ mình đi ăn đêm. Sau lần đó, Hưng gặp anh Quang, yêu cầu không được gọi điện thoại và gặp gỡ vợ mình. Song dường như, đề nghị của Hưng anh Quang bỏ ngoài tai. Thậm chí kể từ thời gian đó, Hưng thường xuyên bị anh Quang… bố trí đi làm cho các công trình xa nhà.

Ngày 7-11, anh Quang phân công Hưng đi công trình mới, cách nhà vài chục cây số. Vì nghi ngờ nên đi được nửa đường, Hưng lẳng lặng quay về nhà. Không thấy vợ đâu, Hưng thuê “xe ôm” là Phạm Kim Thắng (SN 1958), trú ở xã Sóc Đăng, Đoan Hùng chở đi tìm vợ. Dò tìm một hồi, Hưng phát hiện vợ có mặt ở nhà nghỉ S.T cùng anh Quang. Cơn ghen nổi lên làm mờ lý trí, Hưng cầm dao lao vào phòng nghỉ đâm chị Huyền và anh Quang chết tại chỗ.

Căn cứ tài liệu thu thập, ngày 10-11, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Phú Thọ đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phạm Văn Hưng về hành vi giết người. Liên quan đến vụ án này, CQĐT cũng đã làm rõ và khởi tố bị can đối với “xe ôm” Phạm Kim Thắng về hành vi không tố giác tội phạm.

(Tên người bị hại đã thay đổi)

Theo Hà Minh (An ninh thủ đô)