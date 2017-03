Sát phạt trên chiếu bạc, giám đốc thủy lợi bị kỷ luật

Trước đó, cuối năm 2015, ông Mai đang là bí thư Đảng ủy - chủ tịch Hội đồng thành viên - Giám đốc Công ty TNHH một thành viên Thủy lợi Bắc Nghệ An tham gia đánh bạc. Khi ông Mai cùng một số người đang say sưa sát phạt trên chiếu bạc thì bị lực lượng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45) - Công an tỉnh Nghệ An bắt quả tang. Do số tiền ông Mai tham gia đánh bạc không đủ để khởi tố hình sự nên công an đã xử phạt hành chính ông Mai số tiền 1,5 triệu đồng.