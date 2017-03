Sát thủ đội lốt khách hào hoa

Bằng tinh thần trách nhiệm cao độ, quyết tâm đưa kẻ thủ ác ra trừng trị trước pháp luật, cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) đã nhanh chóng khám phá thành công vụ trọng án, góp phần ổn định tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

HIỆN TRƯỜNG KHÔNG DẤU VẾT

10 giờ ngày 31-8-2012, em Trần Thị Ngọc Chân (SN 1990, ngụ ấp 5, xã Tân Tây, huyện Gò Công Đông, Tiền Giang) đến quán cà phê Vườn Mận ở ấp Lăng Hòa Gia, xã Long Hưng, thị xã Gò Công do ông Trần Văn Xê làm chủ để tìm chị ruột là Trần Thị Ngọc Hằng (SN 1988). Được chị Nguyễn Thị Mỹ Cúc (SN 1976, là nhân viên của quán) cho biết Hằng đã đi uống nước nên Chân ngồi đợi. Đã hơn một tiếng đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa thấy chị trở về, Chân hối thúc chị Cúc đi ra dãy chòi lá phía sau quán tìm thử. Gọi mãi vẫn không thấy Hằng lên tiếng, chị Cúc lần bước vào căn chòi lá và kinh hoàng phát hiện Hằng đã chết.

Chị Cúc cho biết, khoảng 9 giờ cùng ngày Hằng (là khách bán vé số, đã có chồng và sinh sống tại xã Đồng Sơn, huyện Gò Công Tây) ghé ngồi võng rồi bấm và nghe điện thoại. Khoảng 5 phút sau, có một thanh niên điều khiển xe máy không rõ biển số chạy thẳng vào căn chòi lá sau quán. Lúc này, Hằng đứng dậy kêu hai chai nước C2 và đi vào căn chòi lá cùng với người thanh niên kia... Hằng chết, gã thanh niên kia cũng biến mất dạng. Kiểm tra lại tài sản của Hằng, gia đình phát hiện bị mất một ĐTDĐ hai sim Trung Quốc và số tiền 250.000 đồng.

Nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp với Công an thị xã Gò Công và các đơn vị nghiệp vụ khẩn trương khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Nạn nhân chết ngạt do tác động ngoại lực chèn ép thanh, khí quản. Xác định đây là vụ giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, thượng tá Phan Tấn Ca - Phó thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tiền Giang - chỉ đạo tập trung lực lượng điều tra viên và trinh sát hình sự giỏi nghề phối hợp cùng Công an thị xã Gò Công truy tìm kẻ sát nhân. Tuy nhiên, do hiện trường xảy ra vụ án là nơi vắng vẻ, hung thủ không để lại bất kỳ chứng cứ gì nên việc lần ra manh mối vụ án quả là một thách thức lớn đối với lực lượng công an.

Hơn 30 đối tượng có tiền án, tiền sự, nghiện hút tại địa bàn nhanh chóng được đưa vào tầm ngắm. Bên cạnh đó, cơ quan CSĐT còn chú trọng mở rộng điều tra thêm những đối tượng ở địa phương khác thường đến địa bàn thị xã Gò Công làm ăn buôn bán, có mối quan hệ thân thiết với nạn nhân, nhất là có biểu hiện bất minh về thời gian, kinh tế và quan hệ...



Nguyễn Thanh Hồng

VẠCH MẶT TÊN SÁT THỦ NHỚP NHÚA

Sau quá trình tập trung điều tra truy xét, đến 16 giờ ngày 4-9-2012 (tức năm ngày sau khi vụ án xảy ra), cơ quan CSĐT đã bắt được hung thủ là Nguyễn Thanh Hồng (SN 1980, ngụ ấp Khương Ninh, xã Long Bình, huyện Gò Công Tây, Tiền Giang).

Ở địa phương, lâu nay ai cũng biết Hồng sinh sống bằng nghề bán cá viên chiên lưu động, thường xuyên qua lại huyện Gò Công Tây và thị xã Gò Công. Trước ngày gây án khoảng một tháng, trên đường đi bán, Hồng tình cờ gặp Hằng bán vé số dạo nên chọc ghẹo và rủ đi chơi. Nhưng vì hôm ấy không có tiền nên Hồng xin Hằng số ĐTDĐ để tiện liên lạc. Khoảng 8 giờ 20 ngày 31-8-2012, Hồng gọi cho Hằng hẹn đến chòi lá quán cà phê Vườn Mận để “tâm sự” với giá thỏa thuận 200.000 đồng/lần quan hệ.

Trong thời gian khoảng một giờ, Hồng đã quan hệ với Hằng hai lần và trả cho Hằng 400.000 đồng. Sau khi thỏa mãn cơn dục vọng, Hồng nghĩ đến việc bản thân đang thiếu nợ, gia đình gặp khó khăn, đứa con nhỏ bị bệnh bại não nằm liệt giường không tiền thang thuốc và thậm chí tiền lấy hàng để bán cũng không có nên nảy sinh ý định giết Hằng chiếm đoạt tài sản. Khi Hằng vừa bước ra khỏi chòi, Hồng bất ngờ dùng dây giăng võng vòng vào cổ Hằng siết mạnh làm nạn nhân ngã xuống nền gạch. Hồng tiếp tục đè lên người Hằng rồi nhẫn tâm siết cổ nạn nhân cho đến chết, sau đó cướp 250.000 đồng cùng 400.000 đồng tiền Hằng bán dâm và chiếc ĐTDĐ rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường. Trên đường về nhà, Hồng tháo hai simcard ném bỏ. Riêng chiếc điện thoại Hồng chưa dám đi bán vì sợ công an phát hiện nên cất giữ trong người cho đến khi bị bắt.

Cái ác đã bị trừng trị khi TAND tỉnh Tiền Giang vào tháng 5-2013 đã đưa vụ án ra xét xử công khai, tuyên phạt Nguyễn Thanh Hồng mức án tù chung thân về tội “giết người và cướp tài sản”.



Theo NGUYỄN HIẾU (CATP)