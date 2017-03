Sát thủ tàn bạo vùng biên

Từ lâu, Phương “Ninh hột” được giới giang hồ Móng Cái coi như “ông trùm” vùng biên, tất cả các lĩnh vực từ xuất khẩu hàng hóa đến các dự án xây dựng ở vùng đất này không ai có thể qua mặt Phương. Để thao túng mọi hoạt động tại vùng biên, Phương luôn có trong tay một đội quân hùng mạnh gồm các đối tượng cộm cán được thu nạp từ nhiều địa phương.

Khi đến khu vực ngã ba thôn Lục Chắn, Phương được lái xe của công ty thông báo một số người lạ đang ngăn cản không cho ô tô của công ty xuất hàng. Ngay lập tức Phương chỉ đạo Bài gọi cho Nguyễn Tiến Chung (là em ruột Phương) lên giải quyết. Nhận được điện thoại của Bài, Chung đã rủ Chấn “điên” (là người làm của Chung) đi ô tô lên khu vực trên. Chấn gọi cho Nông Văn Môn (là nhân viên điều hành những người làm thuê công ty) đưa thêm người lên Pò Hèn, Lục Chắn để giải quyết vụ việc; Chấn cũng gọi thêm Nhâm Đức Thông là đàn em cùng đi.

Trong khi đó, tại khu vực Lục Chắn, vào khoảng 15 giờ cùng ngày, anh Lê Hữu Vinh (SN 1972) cùng với Đoàn Quyết Chiến (SN 1988); Lê Văn Điệp (SN 1974); Hà Thanh Tùng (SN 1981, cùng trú tại Quảng Ninh) và Nguyễn Văn Sỹ (SN 1974, trú tại Hải Phòng) đến Trạm biên phòng Pò Hèn (tại Lục Chắn), thuộc Đồn biên phòng 15 đặt vấn đề xin xuất hàng đông lạnh qua Trung Quốc (nhóm của Vinh, Chiến, Điệp, Tùng chính là những “người lạ mặt” được đàn em của Phương “Ninh hột” báo cáo).

Sau đó Vinh và Tùng đi Hà Cối (thuộc H.Hải Hà, Quảng Ninh). Còn Điệp, Sĩ và Chiến ở lại chờ hàng tại ngã ba Lục Chắn. Lúc này Phương “Ninh hột” cùng đồng bọn đã đi đến và đỗ xe tại gần bến bốc xếp hàng. Thấy có đối thủ chuẩn bị uy hiếp, Điệp bảo Chiến về lấy mìn. Chiến điện thoại cho Vũ Trọng Anh (SN 1986, ở Hải Phòng) đến nhà Điệp lấy 2 quả mìn và 1 khẩu súng tự tạo. Anh đi xe máy lên Lục Chắn gặp nhóm của Điệp. Sợ lực lượng biên phòng phát hiện nên Điệp đưa mìn cho Chiến và Anh, nói đứng ra xa chỗ Điệp khoảng 100m.

Theo tìm hiểu thêm của PV, Vinh là phó giám đốc, còn Sĩ và Điệp là nhân viên của Công ty cổ phần đầu tư, sản xuất và xuất nhập khẩu quốc tế Hồng Kông (HK), có trụ sở tại TP Móng Cái. Thời điểm này, Công ty HK đang có ý định mở một điểm bốc dỡ hàng đông lạnh sang Trung Quốc ngay tại Lục Chắn. Việc này chẳng khác gì giành lãnh địa với Phương “Ninh hột”, điều mà chưa ai dám làm với ông “trùm” này.

Xuống tay tàn bạo

17 giờ cùng ngày, nhóm Chung, Chấn cùng đàn em gặp Điệp và Sĩ ở ngã ba Lục Chắn. Không nói không rằng, cả nhóm xuống xe xông vào đánh và dùng đá đập vào đầu Điệp tới tấp. Phát hiện thấy Sĩ đang đứng cách đó khoảng 10m trên tay cầm một khẩu súng dạng bút, Chấn rút súng ngắn mang theo bắn vào đùi trái của Sĩ để dằn mặt làm Sĩ ngã sấp xuống đường. Lúc này, do bị đánh đau quá nên Điệp la: “Chiến ơi, châm cho anh quả mìn”. Nghe tiếng Điệp kêu cứu, Chiến và Anh định chạy đến ứng cứu nhưng bị bọn Chấn xông ra chặn đầu nên đã bỏ chạy theo hướng cửa khẩu Bắc Phong Sinh, quay về TP Móng Cái.

Sau khi đánh đòn hội đồng, Chung thấy Điệp và Sĩ bị thương khá nặng nên gọi thêm Cường, Thu và 3 người Trung Quốc (gồm Huyên Hán Miên, Trương Tôn Vũ và La Vĩnh Kỳ) đến để giải quyết hậu quả. Nhóm người Trung Quốc đưa Sĩ và Điệp qua bên kia sông; Chung, Phương và các đối tượng còn lại lên ô tô trở về TP Móng Cái. Phương đưa tiền cho Chung cùng đàn em tức tốc sang Trung Quốc tiếp tục giải quyết vụ việc.

Chiến (người cùng nhóm với Điệp và Sĩ) trước khi bỏ chạy đã nhận ra Chung “Ninh hột” trong nhóm người đánh Điệp và Sĩ nên khi về nhà đã cùng Lê Hữu Vinh đến cơ quan công an trình báo. Căn cứ tài liệu điều tra, ngày 4.6.2009, Cơ quan CSĐT - Công an tỉnh Quảng Ninh đã bắt khẩn cấp Chung. Ngày 18.7 và 19.7.2009 bắt khẩn cấp Nhâm Đức Thông, Bùi Hải Bài và Nguyễn Tiến Phương. Đồng thời lúc này Công an tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc cũng điều tra và bắt giữ Hà Quốc, Trương Tôn Vũ, Huyên Hán Miên, La Vĩnh Kỳ và Chu Quân.

Tại cơ quan công an các đối tượng bị bắt đã khai nhận, chiều 30.5.2009, sau khi bị đánh trọng thương, Điệp và Sĩ vẫn còn sống. Lúc sang Trung Quốc, do thương tích nặng hơn nên Điệp bị hôn mê, còn Sĩ vẫn tỉnh táo. Đêm hôm đó, khi Chung, Chấn và Hà Quốc từ VN sang đến nơi thì ngay lập tức cùng nhóm người Trung Quốc đưa hai nạn nhân đến khu dãy núi Thập Vạn Đại Sơn (thuộc huyện Thượng Tư, TP cảng Phòng Thành, tỉnh Quảng Tây). Tại đây, Chấn cùng nhóm người Trung Quốc này dùng tay chân, gạch đá và dao nhọn đâm chết Sĩ. Còn Điệp bị bịt băng dính vào miệng, mũi cho chết hẳn. Hành sự xong, nhóm người Việt trả cho nhóm người Trung Quốc 20 vạn nhân dân tệ. Nhận tiền xong, nhóm người Trung Quốc cùng nhau vứt xác Điệp và Sĩ tại hai vị trí, một ở sông Ka Long và một khu vực Thập Vạn Đại Sơn, rồi bỏ trốn.

Hiện Vũ Ngọc Tuất (tức Chấn “điên”), Nông Văn Môn, Ty Tuấn Luân, Khổng Thanh Thu đang bỏ trốn. Cơ quan công an đã ra quyết định truy nã.

