Sau 17 giờ làm rõ vụ bắt cóc trẻ em

Vào lúc 19 giờ ngày 20-1, trong khi đi làm, vợ chồng chị để 3 đứa con ngủ tại nhà. Khoảng 20 giờ 30 phút cùng ngày, khi vợ chồng anh chị về đến nhà thì không thấy con trai út Phạm Văn Dương, 5 tuổi đâu, gia đình đã đi tìm nhiều nơi nhưng không thấy.

Đội Cảnh sát điều tra về trật tự xã hội- Công an TP Móng Cái đã khẩn trương điều tra, xác minh, làm rõ và xác định được đối tượng nghi vấn liên quan đến vụ án là Shen Ya San (Thẩm Á Tam), khoảng 30 tuổi, ở thị trấn Sơn Khẩu, huyện Hợp Phổ, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc).

Được biết, ngày 16-1, Shen Ya San cùng Zhou Ting Chang (Chu Đình Xương), 56 tuổi, trú tại đội 4 Công Sở, thôn Trung Đường, thị trấn Sơn Khẩu, huyện Hợp Phố, tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc) nhập cảnh trái phép vào Móng Cái với mục đích thu mua sá sùng để làm giống.

Sau đó Shen Ya San và Zhou Ting Chang thuê một nhà trọ tại khu 1, phường Hải Hòa. Trong quá trình sinh sống, Shen Ya San thường xuyên qua lại nhà anh Vương, chị Việt chơi, vì Shen Ya San có biết nói một chút tiếng Việt. Nhưng đến khoảng 20 giờ ngày 20-1 thì Shen Ya San không còn ở trọ cùng với Zhou Ting Chang nữa.

4 giờ ngày 22-1, Công an TP Móng Cái đã tìm thấy cháu Dương tại bè đang neo tại bãi biển Trà Cổ thuộc phường Trà Cổ (Móng Cái) của vợ chồng ông Đoàn Tích, 73 tuổi, trú tại phường Hải Hòa (TP Móng Cái) sau đó đã giao cháu Dương cho gia đình anh Vương, chị Việt. Hiện Công an TP Móng Cái đang phối hợp Công an Đông Hưng (Trung Quốc) truy bắt đối tượng Shen Ya San.

Theo Tuấn Hương (Công An Nhân Dân)