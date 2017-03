Sau 27 ngày, vẫn chưa tìm thấy 2 bé gái mất tích

Chiều 10-6, trao đổi với Pháp Luật TP.HCM, ông Nguyễn Viết Thắng, Chủ tịch UBND xã Khai Thái (Phú Xuyên, Hà Nội), cho biết đã gần một tháng kể từ khi chính quyền địa phương nhận được trình báo từ phía gia đình hai bé gái Nguyễn Thị Trang (chín tuổi) và Tạ Thị Thu Trang (10 tuổi, cùng trú thôn Vĩnh Trung) bị mất tích, các lực lượng chức năng của huyện Phú Xuyên và Công an TP Hà Nội vẫn đang tích cực điều tra và tìm kiếm nhưng chưa có kết quả gì mới.

“Đích thân lãnh đạo Công an TP Hà Nội đã trực tiếp về đây để chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ điều tra vụ việc. Hiện tại, các lực lượng chức năng tập trung thu thập các nguồn tin, tin báo từ người dân và địa bàn xung quanh” - ông Thắng cho hay.

Về khả năng bắt cóc, ông Thắng cho hay đến thời điểm hiện tại chưa thể nói hai cháu có bị bắt cóc hay không, mà chỉ có thể khẳng định hai cháu sau khi đi chơi đã không thấy về nhà.

Cũng theo vị chủ tịch này, liên quan đến vụ việc, lực lượng công an có lấy lời khai của một số người, tuy nhiên qua xác minh thì không đúng sự thực.



Hai cháu Tạ Thị Thu Trang (bìa trái) và Nguyễn Thị Trang đã mất tích gần một tháng.

Thông tin thêm, ông Đàm Quốc Thịnh, Trưởng Công an xã Khai Thái, cho biết hiện tại lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự (Công an TP Hà Nội) cùng Công an huyện Phú Xuyên vẫn đang phối hợp điều tra vụ án.

“Các lực lượng chức năng đã tổ chức tìm kiếm nhiều ngày nhưng chưa thấy tung tích của hai cháu. Phía gia đình cũng không nắm được thông tin gì mới, họ chỉ còn biết trông chờ vào chính quyền” - ông Thịnh cho hay.

Trước đó, tối 14-5, Công an xã Khai Thái nhận được trình báo của gia đình hai cháu Nguyễn Thị Trang và Tạ Thị Thu Trang về việc hai cháu bị mất tích.

Theo thông tin từ gia đình, chiều 14-5, bé Nguyễn Thị Trang tới nhà để chơi cùng bé Tạ Thu Trang. Đến khoảng 17 giờ 30 cùng ngày, sau khi tắm xong, bé Thu Trang xin phép mẹ sang bà ngoại ăn bún rồi ra khỏi nhà cùng bé Nguyễn Thị Trang.

Tuy nhiên, đến 19 giờ hai gia đình chưa thấy hai bé về nên đã đi tìm nhưng đều không thấy ở nhà bà ngoại.

Sau khi tìm nhiều nơi trong làng không thấy hai cháu bé, ngay trong tối cùng ngày, hai gia đình đã báo chính quyền địa phương và tỏa đi tìm các cháu nhưng đến nay vẫn chưa có tung tích gì.

Theo mô tả của gia đình, trước khi mất tích, bé Tạ Thu Trang mặc áo sát nách màu trắng, phía trước có bông hoa, quần màu trắng có hoa văn màu tím, trên tay đeo vòng bạc, đi dép tông (dép lào) màu vàng. Còn bé Nguyễn Thị Trang mặc áo vàng phía sau có chữ “Sầm Sơn”, quần màu hồng, dép quai màu xanh, trên trán bé có một vết sẹo.

Hiện cả hai gia đình đang rất lo lắng cho tình hình của các bé, đồng thời nghi ngờ hai cháu đã bị kẻ xấu bắt cóc.