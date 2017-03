Sau 8 giờ, làm rõ hung thủ vụ án mạng

21h10 ngày 17-2, cơ quan CSĐT - Công an huyện Phúc Thọ nhận tin báo, 19h30 cùng ngày, tại xã Liên Hiệp xảy ra vụ đánh nhau giữa 2 nhóm thanh niên gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Nạn nhân là các anh Nguyễn Thức, SN 1990, ở cụm 6, xã Liên Hiệp; Đỗ Văn Hưng, SN 1991, ở cụm 7, xã Liên Hiệp và Đinh Trọng Sáng, SN 1992, trú tại cụm 7, xã Liên Hiệp đã bị một đối tượng dùng dao nhọn tấn công gây trọng thương.

Sau khi vụ án xảy ra, các anh Thức, Hưng phải vào Bệnh viện Đan Phượng cấp cứu, còn anh Sáng được đưa đi Viện Quân y 105 - Sơn Tây cấp cứu nhưng đã tử vong vào 23h cùng ngày.

Nhận được tin báo, lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phúc Thọ, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Trung tá Phó Trưởng Công an huyện - Đinh Công Dụng, đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP Hà Nội khẩn trương truy xét để làm rõ vụ án.

Ngay trong đêm 17-2, bằng các biện pháp nghiệp vụ xác minh, lần theo dấu vết tội phạm, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ đã xác định được đối tượng dùng dao gây ra án mạng là Đỗ Kim Văn, SN 1987, ở cụm 5, xã Liên Hiệp (Phúc Thọ).

Tuy nhiên, sau khi vụ án xảy ra Văn đã không có mặt ở nơi cư trú. Tiếp tục xác minh về những mối quan hệ của Văn, lực lượng công an nắm được đối tượng này có thời gian là thợ gò hàn sắt tại nội thành Hà Nội.

Ngay lập tức, nhiều mũi trinh sát của lực lượng CSĐT tội phạm về TTXH - Công an huyện Phúc Thọ đã vào khu vực nội thành để truy tìm Văn và nắm được đối tượng vừa rời khu vực huyện Từ Liêm về nhà một người bà con ở xã Liên Hiệp. Đến 5h ngày 18-2, sau 8 giờ khẩn trương điều tra truy xét, lực lượng Công an huyện Phúc Thọ đã phát hiện, bắt giữ Đỗ Kim Văn tại nhà người bà con của y tại xã Liên Hiệp.

Tại cơ quan công an, Văn khai tối 17-2-2009, y cùng với các bạn là Đinh Trọng Sáng (nạn nhân vụ án mạng), Đỗ Đắc Đệ, SN 1992, ở cụm 5, xã Liên Hiệp và Hà Xuân Ninh, SN 1994, ở cụm 6, xã Liên Hiệp đi chơi với nhau tại khu vực đường Tỉnh lộ 421 trên một xe máy của Văn.

Tại đây, nhóm của Văn gặp một nhóm thanh niên trong đó có Nguyễn Thức, SN 1990, ở cụm 6, xã Liên Hiệp; Đỗ Văn Hưng, SN 1991, Đinh Văn Tú, SN 1989, cũng ở cụm 7, xã Liên Hiệp và Đinh Trọng Thắng, SN 1991, ở cụm 3, xã Liên Hiệp (Phúc Thọ) đi 2 xe máy từ phía sau vọt lên chặn xe của Văn lại.

Do có mâu thuẫn từ trước, nhóm của Đỗ Văn Hưng hỏi Văn tại sao hôm trước đánh Hưng? - Văn lắp bắp trong miệng xin tha, nhưng đối phương bắt phải quỳ xuống đất xin lỗi. Văn không chịu quỳ và xông vào tấn công nhóm của Hưng.

Văn dùng dao nhọn đâm Thức 1 nhát vào bụng, đâm Hưng 1 nhát vào sườn phải. Do trong lúc xô xát gây ra sự hỗn loạn, Sáng đang ôm Hưng nên cũng bị Văn đâm 1 nhát vào bụng dẫn đến tử vong. Đâm Sáng xong Văn mới biết mình đã đâm nhầm phải bạn và tỏ ra ăn năn, hối hận thì đã quá muộn.