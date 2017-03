Sau bốn ngày vẫn chưa dập được đám cháy ở kho mì

Lửa vẫn còn âm ỉ trên xác mì.

Tại hiện trường, lửa vẫn cháy âm ỉ trên xác của 20.000 tấn mì khô xuất khẩu. Hơi nóng, mùi hắc của mì nồng nặc. Mái tôn kho bãi bị sức nóng của lửa làm cụp xuống, nhiều thanh dầm đổ sập xuống đất. Rất nhiều bao mì được công nhân đưa ra ngoài kho đã chuyển màu, hư hỏng vì bị lửa hun.

Hiện lực lượng chữa cháy đã khoanh vùng đám cháy, tránh lây lan thành công nhưng không thể dập tắt hoàn toàn đám cháy. Đến giờ này, cảnh sát chữa cháy đã huy động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ và đã bơm trên 1.000 m3 nước để cứu hỏa.

Thiếu tá Đậu Văn Huy, Đội trưởng phụ trách công tác chữa cháy, cứu hộ, cứu nạn, cho biết nguồn nước xung quanh khu vực xảy ra cháy đã cạn kiệt, xe chữa cháy phải đi xa gần chục cây số để tiếp nước.

Theo cơ quan chức năng, để dập tắt hoàn toàn đám cháy, phải cần thêm khoảng 1.000 m3 nước. Hiện tại, cảnh sát chữa cháy chưa thể vào bên trong kho để triệt tiêu lửa do hơi nóng, mùi hắc nồng nặc, bên cạnh đó là nhà kho đang trong tình trạng có thể đổ sập bất cứ lúc nào.

Biện pháp trước mắt là lực lượng cứu hỏa thường xuyên túc trực đề phòng đám cháy lan ra xung quanh và bảo vệ hiện trường.

Liên quan đến vụ việc, UBND tỉnh Gia Lai đã chỉ đạo lực lượng cảnh sát chữa cháy nhanh chóng triển khai các phương án dập tắt đám cháy.

Theo ông Nguyễn Viết Chín - chủ Doanh nghiệp Phú Lợi, doanh nghiệp đang phối hợp với lực lượng chức năng tập trung chữa cháy. Còn nguyên nhân vụ hỏa hoạn, giá trị thiệt hại thì phải đợi cơ quan chuyên trách điều tra, kết luận.

Theo thông tin, kho hàng này đang được niêm phong, dưới sự quản lý của Ngân hàng BIDV Nam Gia Lai để đảm bảo việc trả nợ vốn vay. Phía ngân hàng cho rằng thiệt hại kho hàng này là không lớn, Doanh nghiệp Phú Lợi vẫn còn nhiều kho hàng khác để trả khoản nợ 160 tỉ đồng (?).

Được biết ngay sau khi vụ cháy xảy ra, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH, Công an tỉnh Gia Lai cùng VKSND cùng cấp đã lập tức vào cuộc.

Trước đó, khoảng 20 giờ ngày 22-3-2016, Phòng Cảnh sát PCCC, Công an tỉnh Gia Lai nhận tin báo về vụ cháy tại Doanh nghiệp Phú Lợi. Cảnh sát đã lập tức huy động toàn bộ nhân tài vật lực tham gia dập lửa. Tuy nhiên, do thời tiết tại Gia Lai hiện nắng hạn, khô hanh, gió to, diện tích kho bãi lớn, mì đã sấy khô nên lửa bén nhanh, bùng phát mạnh và đến nay vẫn chưa bị dập tắt.