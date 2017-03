Sau gần một năm bị cướp, tiệm vàng Quốc Thắng lại bị ăn trộm

Vào rạng sáng ngày 24/6, tiệm vàng Quốc Thắng đã bị trộm đột nhập lấy cắp rất nhiều vàng và hiện vẫn chưa xác định chính xác số vàng bị mất cắp là bao nhiêu. Tuy nhiên, theo ghi nhận ban đầu cho thấy, tiệm vàng Quốc Thắng đã bị trộm lấy cắp khoảng 14 mâm gồm 2 loại vàng 24K và 18K…

Ông Nguyễn Quốc Thắng, chủ tiệm vàng cho biết, khoảng 4h45, ông thức dậy sớm đi tập thể dục thì phát hiện nhiều mâm trong tủ vàng trống rỗng, cánh cửa sau nhà đã bị cưa.

Trước đó, lúc 18h50, ngày 5/7/2009, tại tiệm vàng này đã xảy ra vụ cướp tài sản có vũ khí hết sức táo bạo, gây hoang mang trong quần chúng nhân dân.

Nhóm cướp gồm 6 đối tượng bịt mặt, sử dụng 2 xe môtô mang biển số Campuchia, dùng 4 súng ngắn khống chế những người trong tiệm vàng Quốc Thắng cướp đi 324 lượng vàng rồi nhanh chóng tẩu thoát về khu vực biên giới Việt Nam-Camuchia.

Ngay sau khi nhận tin báo, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (PC45) Công an An Giang kết hợp các đơn vị nghiệp vụ, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Bộ Công an), Bộ đội Biên phòng tỉnh và lực lượng Cảnh sát Hoàng gia Campuchia tiến hành công tác điều tra khám phá án.

Kết quả sau 5 ngày truy xét, đã bắt giữ 9 đối tượng liên quan (trong đó có 8 đối tượng người Campuchia, 1 đối tượng người Việt Nam). Đồng thời, thu giữ 3 khẩu súng ngắn K54, 19 viên đạn, 2 xe môtô, 11 điện thoại di động, cùng nhiều tang vật của vụ án.

Điều tra mở rộng vụ án, Phòng PC45 Công an An Giang tạo điều kiện cho Công an 2 tỉnh Kiên Giang và Tây Ninh đấu tranh làm rõ 2 vụ cướp tiệm vàng có vũ trang khác xảy ra ở thị xã Hà Tiên và Tân Biên trước đó, với hàng chục đối tượng gây án là người Campuchia bị bắt giữ.

Hiện vụ trộm đang được Công an huyện Tịnh Biên và Phòng PC45 điều tra.

Theo Văn Đức (CAND)