Sau hỗn chiến, nam thanh niên tử vong

Xác chết được phát hiện sau vườn chuối của một hộ dân gần khu du lịch Đại Nam. Ảnh: N.T.

Sáng 19/5, chủ nhà số 8 đường Trung tâm hành chính ở phường Hiệp An, TP Thủ Dầu Một (Bình Dương) phát hiện xác nam thanh niên đầu đội mũ bảo hiểm chết cứng trong vườn chuối gần cổng khu du lịch Đại Nam.

Công an phường xác định nạn nhân là Huỳnh Thanh An (21 tuổi), một trong những thanh niên liên quan đến vụ hỗn chiến xảy ra lúc rạng sáng. Trên người An có hai vết đâm ở hông, bụng.

Theo điều tra, tối 18/5 An cùng vài người bạn vào quán 39 (cách hiện trường khoảng 120 m) nhậu và đến 2h sáng xảy ra mâu thuẫn với 4 thanh niên ngồi gần bàn. Thấy nhóm An lên xe bỏ về, nhóm kia lao ra đuổi đánh.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường gần cổng khu du lịch. Ảnh: N.T.

Công an đến hiện trường thì chỉ thấy một thanh niên là bạn của An bị thương nên đưa vào Bệnh viện đa khoa Bình Dương cấp cứu. Nhà chức trách nhận định có thể An bị truy sát nên chạy vào vườn chuối trốn và bị đâm chết.

Người cha cho biết, An vừa xuất ngũ đầu năm nay, đang làm công nhân trong khu công nghiệp VSIP 2.

