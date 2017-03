Sau khi tình tự phát hiện tên trộm dưới gầm giường

Ngày 23/6, Công an phường Dịch Vọng, Cầu Giấy, Hà Nội nhận được đơn trình báo của anh Quang về việc khi anh cùng bạn gái thuê nhà nghỉ thì phát hiện một nam thanh niên có hành vi trộm cắp tài sản.

Bị anh Quang khống chế, người đàn ông này nói do say rượu nên vào nhầm phòng, xin được tha. Anh Quang mở cửa phòng cho người đàn ông ra ngoài. Sau khi kiểm tra lại tài sản, Hoa (bạn gái anh Quang) phát hiện bị mất 300.000 đồng. Do lo sợ người đàn ông quay lại clip “cảnh nóng” của hai người nên sáng 23/6, anh đến cơ quan công an trình báo.



Công an phường Dịch Vọng đến nhà nghỉ xác minh sự việc. Nhân viên lễ tân nhà nghỉ xác định, trước thời điểm anh đến thuê phòng khoảng 30 phút có một người đàn ông cũng đến thuê phòng. Kiểm tra giấy tờ tùy thân lưu lại tại nhà nghỉ, cảnh sát xác định người đó là Lê Văn Cường (23 tuổi), vẫn đang ở phòng 402. Cường bị nhận diện là người chui dưới gầm giường trong căn phòng anh Quang thuê.

Tại trụ sở công an phường Dịch Vọng, Cường một mực khẳng định mình bị say rượu và vào nhầm phòng, không hề biết gì về khoản tiền bị mất của chị Hoa. Tuy nhiên, sau đó Cường thừa nhận 9h ngày 22/6 vào thuê phòng tại nhà nghỉ với mục đích xem có ai sơ hở để trộm cắp tài sản. Được nhân viên nhà nghỉ bố trí vào phòng 402, do thấy không có tivi nên Cường yêu cầu đổi sang phòng khác. Lúc này nhà nghỉ chỉ còn một phòng trống là phòng 302 nên Cường yêu cầu được sang đó. Song do phòng 302 đã có người đặt trước nên nhân viên lễ tân đã đề nghị Cường ở lại phòng cũ và sẽ mang tivi đến.

Cường xem tivi được một lúc thì quyết định sang phòng 302 vì biết lát nữa sẽ có người đến thuê phòng, có thể lợi dụng trộm cắp tài sản. Đang nằm trên giường trong phòng 302, Cường nghe thấy tiếng người nói chuyện liền chui tọt xuống gầm giường. Đôi nam nữ vào phòng được 10 phút thì cả hai đi tắm chung. Cường lợi dụng lúc này đã lục túi xách của cô gái nhưng chỉ thấy 300.000 đồng, liền lấy luôn.

Lo sợ đôi nam nữ tắm xong có thể ra bất cứ lúc nào và việc lục soát có thể phát ra tiếng động, nhưng lại chưa lấy được nhiều tiền nên Cường chui vào gầm giường nằm chờ tiếp cơ hội.



30 phút sau, đôi tình nhân từ trong nhà tắm ra và Cường vẫn nằm dưới gầm giường, chứng kiến toàn bộ câu chuyện “tâm sự riêng tư” của hai người. Đến khoảng 1h ngày 23/6, Cường nghĩ đôi nam nữ đã ngủ say nên chui từ trong gầm giường ra và lấy tiếp ví của nam thanh niên. Nhưng không may cho Cường, đúng lúc này chị Hoa tỉnh dậy, đạp vào đầu hắn.

Theo An ninh thủ đô

* Tên đôi nam nữ đã thay đổi