Sau khi từ hôn, cô giáo bị đồng nghiệp sát hại

Ngày 23-4, Công an quận Bình Thạnh đang phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM lấy lời khai đối với Võ Minh Thắng (quê Bến Tre), nghi can sát hại chị Nguyễn Thị T. (ngụ quận Bình Thạnh) trên đường Trường Sa vào trưa cùng ngày.



Chặn đường sát hại

Trước đó, vào trưa cùng ngày, cô giáo T. chạy xe máy trên đường Trường Sa. Khi đến gần chân cầu Bông thì bị Thắng ép vào lề. Người này sau đó rút hung khí tấn công vào vùng cổ khiến nạn nhân gục chết. Nghi phạm sau đó đến công an đầu thú.

Tại cơ quan điều tra, Thắng khai nhận toàn bộ vụ việc. Theo đó, Thắng và chị T. cùng là giáo viên tại Trường THPT Võ Thị Sáu (phường 3, quận Bình Thạnh). Hai người có thời gian tìm hiểu và hai bên dự định làm đám cưới trong tháng 2-2018. Tuy nhiên, do trục trặc nên đám cưới không diễn ra vì chị T. và gia đình phát hiện Thắng có tình cảm với người khác nên từ hôn. Thắng nhiều lần níu kéo không được.

Trưa 23-4, Thắng chạy xe gặp chị T. trên đường nên chặn lại nói chuyện. Cả hai bên cự cãi, sau đó nam giáo viên thể dục đã rút hung khí tấn công.

Trưa cùng ngày, người nhà chị T. có mặt tại nơi chị T. bị sát hại. Một người đàn ông cho biết mình là anh của chị T. Anh đứng một mình khóc nghẹn “Nó giết em tôi rồi, nó giết em tôi rồi!...”.

Người này nói: “Em gái tôi là giáo viên dạy toán, Thắng là giáo viên thể dục dạy cùng trường. Hai đứa quen nhau khoảng một năm nay và chuẩn bị làm đám cưới. Mới đây em gái tôi phát hiện nó bắt cá hai tay nên kiên quyết chấm dứt tình cảm nhưng ngày nào Thắng cũng làm phiền em gái tôi. Nó thuyết phục quay lại không được, sát hại em gái tôi rồi”.

Được biết trước khi xảy ra vụ việc, chị T. gọi điện thoại cho mẹ nói lên đón mình nếu không sẽ có chuyện nhưng gia đình đã không đón kịp. “Nó điện về nhà nói với mẹ đến đón về vì Thắng đến kiếm nhưng gia đình không đón kịp” - người này tiếp.

Theo người nhà, nạn nhân vừa hoàn thành khóa học thạc sĩ toán học và đang làm cô giáo dạy lớp 11.



Công an khám nghiệm hiện trường nơi nạn nhân bị sát hại. Ảnh: N.TÂN

Cả hai gia đình đều đau xót

Chiều tối cùng ngày, tại nhà tang lễ Bình Hưng Hòa, một người phụ nữ trẻ nức nở cho biết là chị ruột của Thắng. Người này cho hay vừa hay tin em trai gây tội, cô đã ngất lịm. “Nó ngoan hiền lắm. Mới cuối tháng rồi nó còn bảo với má để con mua cho má cái máy giặt đỡ cực…” - những giọt nước mắt lăn dài trên gương mặt người phụ nữ.

Theo người chị, trước khi gặp T., Thắng quen người khác. Khi gặp T., Thắng báo với gia đình là muốn cưới làm vợ. Hai gia đình đã nói chuyện với nhau, tính làm đám cưới từ tháng 2 vừa qua nhưng phải dời lại vì T. cho rằng Thắng có người khác. “Chuyện tình cảm của nó tôi không rõ nhưng nó là đứa chung thủy… Dời ngày cưới là để hai đứa có cơ hội, thời gian tìm hiểu thêm nhưng không ngờ xảy ra cớ sự. Em tôi sai rồi, nó sai rồi. Má tôi cũng đang từ Bến Tre chạy lên đây, mong tạ tội với gia đình người ta” - chị khóc òa.

Còn người nhà chị T. cho hay: Hôm đi thuê áo cưới, T. tình cờ phát hiện Thắng cùng người cũ đi Vũng Tàu, lưu hình ảnh, tin nhắn. Khi phát hiện, T. sốc nhưng vẫn im lặng, chỉ về kể với mẹ. Cho đến mấy hôm sau, có người nói là Thắng đang quen người khác nên gia đình dứt khoát hủy tiệc cưới đã đặt…

Sau khi bị hủy tiệc cưới, Thắng nhiều lần chặn đường, mời đi uống nước nhưng T. từ chối...