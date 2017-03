Sau lễ giỗ quốc tổ Hùng Vương: Khách đông nhưng chỉ thiếu xe cục bộ

Phà đông nhưng không kẹt Theo ông Huỳnh Can, Phó Giám đốc Xí nghiệp phà Cát Lái, từ 16 giờ chiều qua, bến phà Cát Lái (quận 2, TP.HCM nối với Nhơn Trạch, Đồng Nai) đã đưa toàn bộ bốn chiếc phà (hai chiếc 100 tấn và hai chiếc 60 tấn) vào hoạt động liên tục để vận chuyển hơn 75.000 lượt khách đi và về trong những ngày lễ. Lúc 16 giờ 30, lượng khách từ Nhơn Trạch về lại phía quận 2 có tăng hơn 3.000 người so cùng thời điểm các ngày thường nhưng do bốn chiếc phà quay vòng liên tục nên đến gần 18 giờ chiều qua đã giải tỏa căn bản lượng khách dồn về. Khách chỉ phải chờ ở bến đầu phía Nhơn Trạch 5-10 phút là xuống phà về lại quận 2.