Sáu người chết, sáu bị thương ở quán karaoke

Hiện trường xảy ra vụ việc. Ảnh: CTV

Theo Công an tỉnh Quảng Ninh, đêm 7-9, khi quán đang hoạt động thì bị mất điện do trời mưa to nên quản lý quán karaoke mới mở máy phát điện để tiếp tục phục vụ khách. Đến chiều hôm sau (ngày 8-9), anh Nguyễn Hữu Tuyến, chủ quán karaoke đến quán thì thấy cửa vẫn đóng im ỉm nên mới mở cửa thì phát hiện toàn bộ người trong quán gồm 12 người (tám vị khách và bốn nhân viên) nằm la liệt bất động trên sàn. Lúc này mọi người mới cùng nhau hô hoán đưa người đi cấp cứu thì sáu người đã tử vong. Sáu người còn lại (năm nam, một nữ) vẫn trong tình trạng hôn mê do bị suy hô hấp do ngạt khí máy phát. Hiện cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc.

N.DÂN