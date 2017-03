Sáu người dùng tuýp sắt, súng, gí điện hành hạ 1 cậu bé

Nghi ngờ cháu Vũ Văn Hùng (SN 1996) chặt trộm cao su của Nông trường Thống Nhất, Bù Đăng, tỉnh Bình Phước, 6 người (chưa rõ danh tính) dùng tuýp sắt và gậy gỗ đánh đập cháu đến bất tỉnh rồi kéo cháu về chốt gác của Nông trường cao su xã Thống Nhất trói lại, bắt phải nhận tội. Không chỉ có vậy, các đối tượng này còn dùng bình điện chích cá gí vào hai bên cổ cháu Hùng và dùng súng gí vào mồm cháu bé dọa bắn.



Trong đơn gửi các cơ quan chức năng trong huyện Bù Đăng và tỉnh Bình Phước, anh Nguyễn Văn Hải và chị Lưu Thị Nguyệt (bố, mẹ cháu Hùng) đã tố cáo hành động dã man trên của các đối tượng.



Trao đổi qua điện thoại, chị Hải khóc òa kể: “Khoảng 11 giờ ngày 17/5/2010, con tôi nhìn thấy một người phát cỏ trên đất của gia đình đã chặt cao su, cháu Hùng cùng hai người bạn (tên Trường và Hải) ra nói với chú phát cỏ là chú đừng phát cỏ trên đất nhà cháu vì đất của gia đình nhà cháu đang còn tranh chấp và đang chờ nhà nước xem xét giải quyết. Thấy vậy, người làm cỏ bỏ đi không nói gì.





Cháu Hùng vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước với nhiều vết thương trên khắp cơ thể và mặt



Trên đường về chòi canh của gia đình, cháu Hùng cùng 2 người bạn đã bị 6 đối tượng ập đến đánh tới tấp. Hai bạn đi cùng chạy nhanh về báo cho người lớn. Trong khoảng thời gian đó, các đối tượng trên dùng tuýp sắt và gậy gỗ đánh cháu Hùng tới tấp”.



Cháu Hảo, người đi cùng cháu Hùng kể lại: “Thấy các đối tượng trên hung hãn tấn công bạn Hùng, cháu sợ quá chạy và gọi điện về báo cho cô chú Hải vào ngay nếu không bạn Hùng bị đánh chết mất. Khi tới hiện trường thì bạn Hùng đã bị bắt, trói và nhốt lại...”.



Tại trạm y tế xã Đăk Nhau, cháu Hùng liên tục bị hôn mê bất tỉnh, trên người xuất hiện nhiều vết bầm tím và loét rộng do bị đánh đập, môi và mắt bị bầm dập thâm đen do máu tụ lại. Lúc tỉnh lại cháu kịp cho người thân biết danh tính 3 người đánh cháu tên là Khanh, Cường và một người tên Bộ.



Cháu còn kịp cho biết thêm, sau khi đánh cháu bất tỉnh, các đối tượng trên kéo cháu về chốt gác của Nông trường cao su Thống Nhất và trói lại, quẳng lên gác. Chưa hả giận, các đối tượng còn dùng súng gí vào mồm dọa bắn cháu Hùng, sau đó dùng dây điện, bình điện chích cá gí vào hai bên cổ của cháu Hùng làm cho cháu tê lại, giật co cổ lại.



Ngay trong buổi chiều hôm đó, cháu Hùng được cấp tốc đưa về Bệnh viện huyện Bù Đăng. Do nhận thấy cháu bất tỉnh do thương tích nặng, các bác sỹ tại đây đã cho cháu chuyển viện lên Bệnh viện tỉnh lúc 8 giờ tối ngày 17/5/2010.





Ngoài những vết bầm tím trên cơ thể, cháu Bình được chẩn đoán bị gãy tay



Kết quả giám định sơ bộ ban đầu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Phước cho thấy, cháu Hùng bị 12 vết thương trên cơ thể. Nhìn rõ nhất là gãy tay, đứt xương bàn chân và gãy nhiều ngón chân, nghiêm trọng hơn là xuất hiện máu chảy ra từ tai, cháu cần phải mổ gấp.



Sự việc đã được báo cho Công an địa phương. Hiện tại cháu Hùng vẫn đang hôn mê tại bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Phước. Vụ đánh đập cháu Hùng khiến nhân dân quanh vùng rất bất bình và phẫn nộ.





