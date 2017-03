Sau rượu bia là… “thuốc lắc”

Tang vật và các đối tượng phạm tội về ma túy trong nhà nghỉ bị CAQ Long Biên bắt giữ

Khoảng 8h30 ngày 10-6, CAP Bồ Đề nhận được tin báo của người dân tại một nhà trọ bình dân ở khu Phú Viên, có một đám thanh niên tụ tập qua đêm với biểu hiện nghi vấn. Khi tổ công tác CAP Bồ Đề phối hợp với Đội CSĐT tội phạm về ma túy CAQ Long Biên có mặt tại nhà trọ trên, bắt gặp cảnh tượng 4 thanh niên xăm trổ đầy mình, mặt mũi phờ phạc sau một đêm thức trắng.

Tại đây, lực lượng công an tìm thấy 1 gói bột đá chưa sử dụng hết. Quá trình khai thác, cơ quan công an xác định 4 đối tượng có mặt gồm Nguyễn Ngọc Anh, SN 1987; Nguyễn Duy Cường, SN 1985; Nguyễn Anh Chung, SN 1987, và Tô Như Nam, SN 1989, đều trú tại quận Cầu Giấy. Nguyễn Ngọc Anh chính là kẻ đứng ra tổ chức sử dụng ma túy tổng hợp.

Từ nhiều tháng nay, Ngọc Anh “cặp” với Lê Thị H, cháu gái của chủ khu nhà trọ bình dân. Tối 9-6, Ngọc Anh cùng đám bạn tụ tập ăn uống. Sau khi đã chếnh choáng rượu bia, cả bọn rủ nhau mua ma túy tổng hợp về “bay”. Ngay sau đó, Ngọc Anh đi xe máy sang khu vực đường Giảng Võ, quận Ba Đình, mua ma túy tổng hợp của một đối tượng không quen biết với giá 1 triệu đồng. Lời khai ban đầu của các đối tượng cho thấy, việc sử dụng ma túy của chúng là… hết sức bình thường, là thú chơi sành điệu để thể hiện bản thân.

3 ngày trước vụ việc trên, CAP Bồ Đề phối hợp với đội nghiệp vụ CAQ Long Biên cũng đã phát hiện, xử lý một nhóm 6 đối tượng đang chuẩn bị sử dụng ma túy tổng hợp tại một nhà nghỉ trên địa bàn phường. Khi lực lượng công an ập vào, các đối tượng đã pha sẵn “thuốc lắc” vào các ống hút, chuẩn bị “bay”. Tang vật thu giữ 0,278 gam ma túy tổng hợp.

Các đối tượng bị tạm giữ là Vũ Sơn Tùng, SN 1987, trú tại phường Trung Phụng, quận Đống Đa; Nguyễn Minh Nam, SN 1984; Bùi Văn Cường, SN 1986, cùng trú tại phường Gia Thụy, quận Long Biên; Lưu Huy Dũng, SN 1978 và Lưu Huy Công, SN 1976, đều trú tại phường Ngọc Lâm, quận Long Biên; và Nguyễn Tất Thịnh, SN 1988, trú tại phường Đức Giang, quận Long Biên.

Theo lời khai của các đối tượng thì tối 7-6, Nam, Cường, Dũng, Công và Thịnh rủ nhau đi ăn đêm. Sau khi đã no say, cả bọn nảy ý định dùng ma túy tổng hợp. Nam gọi điện thoại nhắn Tùng mang ma túy tổng hợp sang nhà nghỉ ở Long Biên thì bị lực lượng công an phát hiện. Quá trình mở rộng vụ án, CAQ Long Biên bắt giữ Lưu Tuấn Linh, SN 1980, trú tại phường Thổ Quan, khi đang tàng trữ ma túy tổng hợp để bán lẻ trên địa bàn quận Long Biên. CQĐT nắm được lượng khách không nhỏ của đối tượng này thường “trú” trong các nhà nghỉ trên địa bàn thành phố. Ngày 13-6, CQĐT CAQ Long Biên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lưu Tuấn Linh về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy; tiếp tục củng cố hồ sơ xử lý các đối tượng tụ tập sử dụng ma túy trái phép trong nhà nghỉ.

