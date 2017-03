Sau "tắm tiên" là... "đi khách"

Cả hai mở quán nhậu “Thơ” nằm trong Khu Du lịch sinh thái Duy Sơn (thôn Chiêm Sơn, xã Duy Sơn, H. Duy Xuyên, Quảng Nam) để tạo vỏ bọc nhằm hoạt động mại dâm.



Ảnh minh họa

Tháng 6-2012, Nguyễn Thị Thơ bị bắt vì hành vi môi giới mại dâm, hiện đang chấp hành án tù. Vợ đi tù, Phạm Phú Dĩnh ở nhà tiếp tục “nối nghề” môi giới mại dâm và ngày 22-5 đã bị lực lượng CA phát hiện, bắt giữ.

Trước đó, chiều 15-7-2012, Đội CSĐTTPVTTXH CAH Duy Xuyên tiến hành mai phục ập vào bắt quả tang tại 2 phòng số 1 và 2 của quán Thơ có 2 đôi nam nữ đang mua bán dâm.

Tại phòng 1, nhân viên của quán là Cao Thị Hồng (1980, trú Phụng Hiệp, Hậu Giang) đang có hành vi bán dâm cho Nguyễn Văn Hải (1977, trú Quế Xuân 1, Quế Sơn, Quảng Nam); tại phòng số 2, nhân viên Trần Thị Minh Hằng (1985, trú Hòa Vang, TP Đà Nẵng) đang bán dâm cho Nguyễn Văn Tâm (1987, trú Duy Phú, Duy Xuyên, Quảng Nam).

Tại hiện trường, lực lượng CA thu giữ 600.000 đồng cùng một số tang vật khác liên quan đến hành vi mua bán dâm.

Theo Thơ khai nhận, quán tổ chức hoạt động mua bán dâm từ tháng 4-2012. Thơ thường xuyên tuyển và nuôi nhân viên ăn ở phục vụ quán nhậu.

Khi nhậu xong, nếu khách có nhu cầu thì Thơ sẽ bố trí cho tiếp viên của quán “chiều” khách đến Z. Với giá mỗi lần nhân viên “đi khách” là 300.000 đồng, trong đó Thơ được hưởng 50 nghìn đồng...

Với hành vi trên, Thơ bị TAND H. Duy Xuyên tuyên phạt 1 năm tù về tội môi giới mại dâm. Ngày 20-5 vừa qua, Nguyễn Thị Thơ phải chấp hành quyết định phạt tù ở trại giam.

Mọi người cứ nghĩ vợ đi tù, Dĩnh ở nhà sẽ làm ăn chân chính, từ bỏ nghề kinh doanh trên thân xác phụ nữ, nhưng thật không ngờ, 15 giờ 15 ngày 22-5, tại phòng số 4 của quán Thơ, tổ công tác Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang H.T.Đ. (1991, trú xã Trà Giang, H. Bắc Trà My, Quảng Nam) đang bán dâm cho L.D.A. (1989, trú xã Bình Lâm, Hiệp Đức, Quảng Nam).

Cùng thời điểm này, tại phòng trọ quán Trung Hà (thuộc Khu Du lịch sinh thái Duy Sơn) do Trần Đình Trung (1967, trú thôn Cẩm An, Duy Trung, H. Duy Xuyên) làm chủ, một tổ công tác khác của Phòng CSĐTTPVTTXH CA tỉnh Quảng Nam bắt quả tang L.T.P. (1988, trú ấp Mỹ Hòa 2, xã Tân Hòa, H. Phú Tân, An Giang) là nhân viên phục vụ đang bán dâm cho N.V.N. (1985, trú Bình Nguyên, H. Thăng Bình, Quảng Nam).

Qua đấu tranh, P. và một số nhân viên đang phục vụ tại quán Trung Hà khai nhận: Sau khi nhậu xong, khách có nhu cầu mua dâm thì lên phòng trọ. Theo thỏa thuận, nhân viên phải trả cho chủ quán 50.000 đồng tiền phòng sau mỗi lần bán dâm. Việc nhân viên mua bán dâm cho khách đến nhậu tại quán đều được Trung biết.



Phạm Phú Dĩnh và Nguyễn Thị Thơ.

Tại CQĐT, Dĩnh khai nhận để có em út phục vụ khách thường xuyên, Dĩnh luôn nuôi 5 nhân viên ở quán. Có thời điểm nhiều khách du lịch có “nhu cầu” Dĩnh sẽ điều thêm các em từ nơi khác đến phục vụ.

Khi khách đến quán, sau vài chầu sương sương, khách sẽ được nhân viên phục vụ tại bàn nhậu với nhiều trò tươi mát.

Tiếp đến nhân viên gợi ý đi tắm tiên tại suối ở khu vực Thủy điện Duy Sơn với giá 200.000 đồng/người, ai có nhu cầu từ A đến Z với giá 300.000 đồng/lần. Mỗi lần như vậy nhân viên phải đưa Dĩnh 50.000 đồng tiền phòng.

Được biết, các nhân viên phục vụ tại quán Thơ, quán Trung Hà chỉ sống nhờ tiền bo của khách và “đi khách”. Vụ việc đang được CQĐT hoàn tất hồ sơ để truy tố các đối tượng trên theo quy định của pháp luật.

Việc triệt xóa các quán nhậu núp bóng hoạt động mại dâm tại Khu Du lịch sinh thái Duy Sơn được nhân dân khen ngợi, góp phần đem lại môi trường du lịch lành mạnh cho du khách đến với Duy Xuyên trong dịp Festival sắp diễn ra.

(Theo Công an Đà Nẵng)