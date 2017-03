Sáu thanh niên sử dụng thuốc lắc tập thể

Hồ Hữu Quốc (20 tuổi), Nguyễn Quốc Tuấn (25 tuổi), Cao Khả Tú, Đặng Huỳnh Anh Huy, Trần Ngọc Khánh Bình, Hoàng Ngọc Út (cùng 23 tuổi) và ba nữ thanh niên khác bên ngoài khách sạn PM về trụ sở. Tin ban đầu từ công an cho biết đây là những đối tượng dụng thuốc lắc. Tại trụ sở công an phường, qua thử nghiệm phát hiện có sáu trong chín đối tượng đã sử dụng ma túy. Tại hiện trường, công an đã kiểm tra và tạm giữ gần 3,6 triệu đồng và ba chiếc điện thoại di động.

Trước đó, tại khách sạn Hương Thủy (phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), có vụ bảy thanh niên nhảy từ lầu tư xuống đất trong lúc sử dụng thuốc lắc.