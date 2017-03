Sau tiếng nổ lớn, hỏa hoạn thiêu rụi xưởng gỗ

Hiện trường vụ cháy. Vào khoảng 16 giờ 30 ngày 29-7, tại khu phố Bình Đức, phường Bình Hòa, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương xảy ra vụ hỏa hoạn tại Công ty Việt Xanh. Lửa thiêu rụi hoàn toàn Công ty Việt Xanh và xưởng sản xuất thùng xốp kế bên.



Thông tin ban đầu cho biết vào thời gian trên mọi người tại công ty nghe thấy tiếng nổ lớn phát ra từ phía sau Công ty Việt Xanh. Khi đi kiểm tra thì lửa bùng phát dữ dội.



Cột khói đen đứng xa hàng chục kilomet vẫn nhìn thấy.

Ngay sau đó người dân đã nhanh chóng thông báo cho đội PCCC Bình Dương đến hiện trường. Gần chục xe chữa cháy cùng hàng trăm cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường để khống chế đám cháy.

Tuy nhiên do đám cháy chứa vật liệu dễ cháy khiến lửa bùng phát dữ dội. Cột khói đen đứng xa hàng chục kilomet vẫn nhìn thấy. Do lửa bùng phát nhanh, cháy lan sang cả xưởng sản xuất thùng xốp kế bên nên cả hai xưởng bị thiêu rụi hoàn toàn. Hàng trăm người dân phải sơ tán đồ đạc ra khu vực an toàn.

Đám cháy vẫn đang bùng phát dữ dội, lực lượng chức năng vẫn đang cố gắng khống chế đám cháy để không bị cháy lan.