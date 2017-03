Sau tiếng súng nổ, dân quây trụ sở xã

Côn đồ nổ súng giữa thôn



Gần chục ngày nay, mọi sinh hoạt, kinh doanh của hàng trăm hộ dân thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm, huyện Thường Tín trở nên bất ổn bởi sự xuất hiện của một nhóm côn đồ.

Hiện trường nơi xảy ra sự việc tối ngày 30/8 (Ảnh: Nam Phong)

Theo nhiều người dân, nguồn cơn sự việc bắt nguồn từ việc chính quyền xã Vạn Điểm mới đây đã tiến hành đấu thầu quản lý chợ Đỗ Xá để hằng tháng nộp một phần kinh phí thu được từ lệ phí chợ về xã. Ông Phạm Minh Đức (SN 1964, trú tại Vạn Điểm) đã trúng thầu.



Ngay sau khi trúng thầu, ngày 21/8, ông Đức đã tổ chức “tổ trật tự”, quản lý trật tự các hộ tiểu thương kinh doanh tại tiền sảnh của các hộ dọc hai bên đường vào chợ.



Các hộ dân ở đây cho biết, cứ vào nửa buổi chiều “tổ trật tự” với băng đỏ, tay lăm lăm gậy, tuýp sắt… đi “dẹp chợ”. Hễ khách hàng nào dựng xe vệ đường, vào mua hàng tại các hộ cũng bị những người này chửi bới, quấy rối…



Theo chị Hằng, một tiểu thương tại chợ cho hay: "Gia đình tôi bán hàng từ khi mới có chợ. Nhưng mới đây khi "ban quản lý chợ" này trúng thầu, họ dồn chúng tôi vào một nơi mới của họ. Và họ không cho chúng tôi bán hàng tại nhà.

Khi tôi bày bán hàng tại nhà thì ngay lập tức có người đến đập phá hàng, đuổi khách của tôi đi. Chúng tôi phản ứng lại thì bị hăm dọa sẽ "xử”.



Không chỉ riêng trường hợp chị Hằng gặp khó trong việc kinh doanh tại nhà. Nhiều hộ dân khác đã làm đơn lên UBND xã Vạn Điểm đề nghị can thiệp.



Sự việc đã trở nên nghiêm trọng khi chiều ngày 30/8, chị Nguyễn Thị Huyền (trú tại thôn Đỗ Xá, xã Vạn Điểm) đang bán hàng thì bất ngờ có 3 thanh niên dừng xe máy trước cửa, chửi bới rồi đuổi khách hàng của chị Huyền đi.



Các đối tượng này tiếp tục quay sang chửi bới, đe doạ chị Huyền khi chị Huyền phản ứng việc các đối tượng đuổi khách của chị. Biết chuyện chẳng lành sẽ xảy ra, ông Thanh (bố chồng chị Huyền) đã gọi điện báo cáo sự việc tới công an xã Vạn Điểm và đề nghị chính quyền can thiệp.

Người dân nơi đây rất bức xúc và lo lắng trước tình trạng lộng hành của nhóm côn đồ. (Ảnh: Nam Phong)

Nhận được tin báo, trực tiếp đồng chí chủ tịch xã và trưởng công an xã Vạn Điểm đã tới nhà chị Huyền và nhà ông Thanh nắm bắt tình hình.



Nhưng chỉ nửa tiếng sau, khoảng 19h30 ngày 30/8, nhóm “côn đồ” này đã quay trở lại với gậy gộc quấy rối khu vực trước cửa nhà ông Thanh, chị Huyền. Các đối tượng đe dọa, gây chuyện với anh Nguyễn Văn Giáp, người nhà ông Thanh đang đứng trước cửa nhà.



Không dừng lại ở đây, khi thấy anh Hải (anh trai chị Huyền), nhóm này đã lao vào đánh anh Hải. Thấy vậy, bà con nhân dân đã hô hoán và chạy lại can ngăn, ngay lập tức một đối tượng trong nhóm này bất ngờ rút ra một khẩu súng ngắn doạ sẽ bắn mọi người.



Một tiếng nổ đinh tai phát ra từ khẩu súng khiến mọi người hoảng sợ, bỏ chạy. Trao đổi với phóng viên VTC News, ông Nguyễn Tiến Luận, trưởng công an xã Vạn Điểm đã xác nhận thông tin này. Cũng theo ông Luận, thời gian qua “tổ trật tự” có một số hành vi trái pháp luật.



Ngay tối cùng ngày, nhân dân thôn Đỗ Xá đã gọi điện tới lực lượng CS113. Nhận được tin báo, đội điều tra công an huyện Thường Tín đã có mặt tại hiện trường, phối hợp cùng lực lượng công an xã Vạn Điểm điều tra sự việc.



Dân “quây trụ sở xã”



Đỉnh điểm của sự việc là chiều ngày 31/8, hàng trăm người dân đã kéo lên trụ sở UBND xã Vạn Điểm, đề nghị chính quyền can thiệp giải quyết dứt điểm sự việc, để nhân dân yên tâm kinh doanh.

Bà Nguyễn Thị Lý kể lại, “lúc ấy tôi thấy chúng cầm một khẩu súng và bắn một phát lên trời. Tiếng nổ rất to, nghe rất chói tai" (Ảnh: Nam Phong)

Ông Nguyễn Tiến Luận cho biết, qua xác minh, điều tra, cơ quan công an xác định đối tượng nổ súng trong tối ngày 30/8 là Phùng Văn K, trú tại Thắng Lợi (Thường Tín). Sau khi sự việc xảy ra, đối tượng này đã bỏ trốn khỏi địa phương.



Hiện cơ quan điều tra, công an huyện Thường Tín đang tiến hành tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc để xử lý các đối tượng vi phạm pháp luật.







Theo Nam Phong (VTC News)