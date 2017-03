Sau trận VN-Thái Lan: Hàng ngàn người nhập viện vì đi “bão”

Sau một đêm ngất ngây với chiến thắng lịch sử của tuyển Việt Nam, đã có rất nhiều trường hợp phải vào bệnh viện hoặc đến cơ quan công an làm thủ tục xử phạt.

TP.HCM: Không chấn thương cũng “sứt chìa, gãy gọng”

Theo con số thống kê chưa chính thức từ các bệnh viện (BV) lớn nhỏ tại TP.HCM thì trong đêm 28-12 có cả ngàn người nhập viện.

Năm BV lớn tại TP.HCM là Chợ Rẫy, Nhân dân 115, Chấn thương-Chỉnh hình, Đa khoa Sài Gòn, Cấp cứu Trưng Vương đã tiếp nhận 775 trường hợp cấp cứu, tăng 17 ca so với ngày 24-12 (cũng là ngày đội tuyển bóng đá Việt Nam thắng đội Thái Lan). Trong số này có 206 ca do TNGT, trong đó có một ca chết.

Bác sĩ Nguyễn Anh Dũng - Phó Giám đốc BV Nhân dân Gia Định cho biết đêm 28-12, BV này tiếp nhận hơn 80 ca TNGT, trong đó có 10 ca “oánh” nhau do va chạm ngoài đường. Theo bác sĩ Dũng, do lưu lượng xe cộ đông đúc nên tai nạn xảy ra cũng không nặng và không đột biến so với các ngày bình thường khác. BV đa khoa Sài Gòn cũng chỉ cấp cứu tám ca do TNGT nhưng cũng không có ca nào nặng.

Tuy nhiên, ở các BV cửa ngõ TP, số ca cấp cứu do TNGT tăng khoảng 20% so với ngày thường. Tại BV đa khoa khu vực Thủ Đức có đến 150 ca TNGT, chủ yếu là bị thương tay chân, đầu.

Tại khoa Chấn thương sọ não BV Chợ Rẫy hiện có bệnh nhân HDK, 20 tuổi (Đồng Tháp) được chuyển đến từ Bà Rịa-Vũng Tàu và bệnh nhân LDC, 27 tuổi được chuyển đến từ Bình Dương. Theo các bác sĩ, họ bị thương do “đi bão”. Cả hai nhập viện đêm 28 trong tình trạng hôn mê do chấn thương đầu. Đến chiều 29-12, họ đã tỉnh nhưng vẫn chưa thể nói chuyện được.

Hà Nội: Nhiều ca chấn thương sọ não

Bác sĩ Lê Tư Hoàng - khoa Phẫu thuật thần kinh, BV Việt Đức (Hà Nội) cho biết từ 22 giờ đêm ngày 28-12 đến 6 giờ sáng 29-12, có 15 ca tai nạn chuyển vào bệnh viện này. Có bốn ca bị chấn thương sọ não.

Cũng là địa chỉ “quen thuộc” của các vụ TNGT, BV Xanh Pôn tiếp nhận hơn 60 ca tai nạn trong đêm 28-12. Theo bác sĩ Phạm Mạnh Thân - Trưởng phòng Kế hoạch tổng hợp, 1/2 trong tổng số ca là do TNGT và nhập viện trong tình trạng nặng như chấn thương sọ não, gãy xương, xây xát toàn thân. Nhiều bệnh nhân do không đội mũ bảo hiểm, uống quá nhiều rượu bia đã có hành vi cổ động quá khích như phóng nhanh, lạng lách trên đường...

Bác sĩ Hoàng Thanh Bình - Trưởng khoa Ngoại, BV Đống Đa cho biết các ca TNGT liên tục được đưa vào cấp cứu từ sau khi trận đấu kết thúc đến tận 3 giờ sáng ngày 29-12. Có hai ca thương tích quá nặng (vỡ tạng, vỡ niềng sọ). Theo bác sĩ Bình, tất cả các nạn nhân đều trong độ tuổi 20-25, có một số là sinh viên đại học và hơn 10 ca các nạn nhân đều có uống rượu bia.

BV Bạch Mai chỉ còn một trường hợp TNGT trong tình trạng chấn thương sọ não hở, dập não, hôn mê sâu.

Tạm giữ hơn 200 phương tiện giao thông

Tối ngày 28-12, lực lượng phòng chống đua xe thuộc Phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM kết hợp với công an các quận, huyện đã xử phạt gần 300 trường hợp vi phạm giao thông và tạm giữ hơn 200 xe môtô, xe gắn máy các loại.

Thượng tá Võ Văn Vân - Phó Trưởng phòng CSGT đường bộ Công an TP.HCM cho biết sau khi kết thúc trận đấu Việt Nam - Thái Lan, người dân đổ dồn ra đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam. Đến 1 giờ sáng hôm sau, các ngả đường mới được thông thoáng. Tuy nhiên, cũng thời điểm này, một số đối tượng quá khích đã tổ chức đua xe, lạng lách, đánh võng... trên các tuyến đường Hùng Vương, Hồng Bàng, Trần Phú (quận 5), Điện Biên Phủ và Lê Duẩn... Đến 4 giờ sáng ngày 29-12, tình hình trật tự trên địa bàn TP mới bình yên trở lại.