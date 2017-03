Sáu “trùm” đã nộp lại 10 tỷ đồng

- Để bảo vệ quyền lợi của mình, các nhà đầu tư cần cung cấp cho CQĐT chứng cứ về việc giao dịch với đường dây Colony Invest. Nếu không có hợp đồng, các nạn nhân nên vào trang web www.colonyinvest.net để in kết quả giao dịch từ account của mình, nộp cho CQĐT. - Chiều qua, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế (PC15), Công an Hà Nội đã dẫn giải Vũ Đức Thọ, Giám đốc Công ty cổ phần đầu t¬ư thư¬ơng mại Trí Việt, đi thu hồi hơn 400 triệu đồng tiền Thọ thu đư¬ợc qua mạng. Tổng số tiền Công ty Trí Việt thu đ¬ược khoảng 115.000 USD. Công an Hà Nội đang điều tra dấu hiệu lừa đảo của các cá nhân tại ba “công ty lừa” học tập mô hình của Colony Invest. - Hôm qua, chị H. (Hà Tây) đã trình báo với Công an TP Hà Nội mình đã nộp 8.000 USD vào mạng Colony Invest từ ngày 10-8 thông qua mua bán điểm. Chị ch¬ưa được nhận đồng lãi nào thì đường dây bị CQĐT phát hiện. Sau đó, chị tiếp tục vay hơn 10 triệu đồng lãi suất cao để đầu tư¬ vào mạng vip-viet.com từ ngày 8-11. - Ông Vũ Ngọc Khôi, Văn phòng luật sư Bắc Phong (Hà Nội) cho biết trước đây Diệp Dũng Trung và Vũ Thị Thu Hằng (đều đã bị bắt) có đề nghị văn phòng luật sư của ông tổ chức hội thảo và ứng trước 40 triệu đồng. Hội thảo tập trung vào chủ đề kinh doanh đa cấp và thương mại điện tử với khoảng 1.200 người. Ông Khôi thừa nhận không biết gì nhiều về kinh doanh đa cấp qua mạng Internet.