Sau vụ 50 côn đồ chém ông lão: Côn đồ lại tiếp tục gây án

Ngay sau khi hành hung ông Đố, nhóm côn đồ đã bỏ chạy. Ba tiếng sau cũng có một nhóm côn đồ đi taxi mang hung khí đến nhà anh Đỗ Trường Giang (40 tuổi, dốc Đầu Ngựa, khu dân cư Phúc Lâm, thị trấn Kinh Môn), cách nhà ông Đố không xa.

Theo thông tin từ phía Công an thị trấn Kinh Môn thì có năm nghi can đi taxi xông vào nhà anh Giang, cãi nhau to tiếng rồi dùng dao chém vào đầu, tay anh Giang. Bố anh Giang là ông Sơn ở nhà bên chạy sang can bị nhóm này cầm gạch đập vào đầu. Hiện ông Sơn đang điều trị tại Viện Quân y 7 (TP Hải Dương), còn anh Giang được đưa lên BV Quân y 103 (quận Hà Đông, Hà Nội).

Ngày 3-6 vào lúc 18 giờ, anh TCN (sinh năm 1993, trú xã Thái Sơn, Kinh Môn) bị một nhóm đối tượng dùng tuýp sắt, cốc thủy tinh đánh vào đầu, mặt khiến anh bị thương nặng.

22 giờ 20 phút cùng ngày, tại khu dân cư Lưu Hạ, thị trấn Kinh Môn, anh Nguyễn Thọ, cán bộ điều tra của Công an huyện Kinh Môn cũng bị một nhóm côn đồ tấn công khiến anh bị thương.

Địa điểm nhóm côn đồ hành hung người dân khá gần nhau. Các đối tượng đi taxi mang theo hung khí, hai vụ việc hành hung lần sau đều lần lượt trùng khoảng thời gian với hai vụ hành hung lần trước.

Theo nhận định của ông Nguyễn Văn Kỳ, Trưởng Công an thị trấn Kinh Môn, thì rất có thể anh Nguyễn Thọ là cán bộ điều tra của Công an huyện Kinh Môn nên bị những đối tượng kể trên đánh đập để trả thù hoặc dằn mặt. Ông Đỗ Long Vân, Chánh Văn phòng Công an tỉnh Hải Dương, cho biết đã xác định được nhóm nghi can tấn công anh Thọ là người trong huyện Kinh Môn. Công an huyện Kinh Môn cũng đã bắt một nghi can tên Thiện, trú huyện Thủy Nguyên (Hải Phòng) có liên quan đến vụ hành hung tại gia đình ông Đố trong tối 31-5.

