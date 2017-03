Say rượu cầm dao chém vợ rồi ngã bất tỉnh

Vào thời điểm trên, người đàn ông tên S. khoảng 50 tuổi sau khi đi uống rượu về đã sinh sự, chửi bới vợ là bà C. Sau một hồi to tiếng, ông S. cầm dao đuổi chém vào tay bà C. gây thương tích.

3 / 5

Chưa dừng lại ở đó, ông S. tiếp tục lao vào hành hung, bà C. phải dùng tay đẩy chồng ra để tránh bị chém, do say rượu, ông S. ngã xuống đường ngay trước cửa nhà và nằm bất tỉnh. Bà C. bị chém vào tay, phải lấy giẻ buộc cầm máu.