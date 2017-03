Say rượu càn quấy, vào tù

Tối 22-9-2007, sau khi nhậu một chầu sương sương, An khật khưỡng đi bộ về nhà. Trên đường đi, An chạm vào ông Phạm Tư Liên. Do có hơi men nên An sừng sộ, quát nạt rồi nắm cổ áo ông Liên để đánh. Ông Liên chạy vào nhà cha vợ ở gần đó lấy một khúc cây chạy ra đánh An. An liền chạy vào nhà một người dân lấy được cây mã tấu đuổi chém lại ông Liên. Trong lúc rượt đuổi, thấy cha vợ ông Liên, An vung mã tấu chém luôn làm ông già 72 tuổi này bị thương tật 25%.