Say rượu, chọi nát mặt bé gái 5 tuổi

Theo Phạm Dũng (NLĐO)

Ngày 22-10, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết sức khỏe của cháu Trương Thị Kiều Duyên (SN 2008, ngụ An Giang) đã dần ổn định, tuy nhiên mắt phải không thể phục hồi do bị thương quá nặng.Trước đó bệnh viện tiếp nhận cháu Duyên trong tình trạng vết thương vùng mặt, nhãn cầu mắt phải bị vỡ do nhiều mảnh thủy tinh cấm vào.Gia đình Duyên cho biết em sang nhà người bác chơi thì bị một thanh niên say rượu cầm ly thủy tinh ném trúng mặt, sau khi gây ra vụ việc nam thanh niên này đã bị công an lấy lời khai.