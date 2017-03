Say rượu, chồng chém vợ 8 nhát

Tại khoa ngoại Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, chị N. kể lại: Lúc khoảng 2 giờ sáng ngày 6-2-2011 (mùng 4 Tết Nguyên đán), chị đang ôm đứa con nhỏ ngủ say thì chồng chị là Đinh Thanh Tiếp (31 tuổi) đi uống rượu say về rồi dùng dao chém tới tấp chị 8 nhát vào ngực, cổ, lưng và tay khiến chị gục ngã.

Bác sĩ Đinh Việt Anh - Phó giám đốc Bệnh viện đa khoa huyện Minh Hóa, người trực tiếp phẫu thuật cho chị N. - nói: "Chị N. được đưa vào Bệnh viện trong tình trạng choáng do mất nhiều máu. Sau khi đưa tới, chúng tôi đã sơ cứu và khâu lại các vết thương. Riêng vết chém ở sau lưng vào tới phổi nên phải khâu lại phổi. Sau gần 3 tiếng đồng hồ được phẩu thuật, chị N. đã tỉnh táo và sức khỏe dần ổn định".

Trao đổi với người nhà bệnh nhân, chúng tôi được biết do uống rượu say nên người chồng chị N. đã chém vợ như thế. Người nhà chị N. cho biết sẽ tự giải quyết vụ việc mà không nhờ pháp luật can thiệp.

Theo Tuổi Trẻ