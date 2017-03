Say rượu đánh chết người

Được biết trước đó, Tấn và Phước cùng một số người bạn ngồi nhậu tại nhà trên, sau đó còn lại anh Phước, Tấn và Vũ Mạnh Dũng (sinh 1974, chủ nhà) ngồi nhậu.

Anh Lê Kim Hùng (sinh 1983, anh ruột của Tấn) thấy Tấn say nên đến gọi về, dẫn đến cãi nhau giữa hai anh em. Thấy vậy, anh Dũng ra can ngăn Hùng và anh Phước ra can ngăn Tấn. Do bị anh Phước ngăn cản nên Tấn đã gây ra vụ việc trên. Công an quận 2 đã tạm giữ Dũng và Tấn (cả hai đang trong tình trạng say rượu). Vụ việc đang được điều tra.

