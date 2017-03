Say rượu, gọi 113 chửi

Vũ Minh Phụng tại cơ quan Công an



Ngày 3-9, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Công an tỉnh Tây Ninh ra quyết định xử phạt hành chính số tiền 1.500.000 đồng đối với Vũ Minh Phụng (SN 1970, ngụ ấp Tân Trung B, Tân Hưng, Tân Châu) vì có hành vi cố tình xúc phạm danh dự người thi hành công vụ.Trước đó, ngày 1-8, sau khi đi nhậu về, Phụng lấy số điện thoại khuyến mãi (01629782904) liên tục gọi đến đường dây nóng của Cảnh sát 113, dùng lời lẽ thô tục chửi bới, lăng mạ. Sau khi xác định được kẻ quấy rối, Cảnh sát 113 đã mời Phụng làm việc. Trước những chứng cứ thuyết phục, Phụng đành thú nhận hành vi sai trái của mình.Xét hành vi của Phụng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, Cảnh sát 113 đã lập biên bản phạt Phụng 1.500.000 đồng.Điểm a, khoản 3, Điều 7 của Nghị định số 73/2010/NĐ-CP ngày 2 tháng 7 năm 2010 của Chính phủ “Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh và trật tự, an toàn xã hội”: người có hành vi cản trở, không chấp hành yêu cầu của người thi hành công vụ hoặc có lời nói, hành động lăng mạ, xúc phạm danh dự hoặc chống lại người thi hành công vụ mà chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự, thì bị phạt tiền từ 1.000.000 đồng đến 2.000.000 đồng.