Say rượu ngồi trên đường ray, bị tàu hỏa cán chết

Theo kết quả điều tra, hồi 20 giờ 45 ngày 27/1, tại km 1696+500 khu gian Biên Hòa - Hố Nai (thuộc khu phố 3, phường Thống Nhất, TP Biên Hòa, Đồng Nai), tàu khách SNT2 chạy tuyến Sài Gòn - Nha Trang do tài xế Võ Thành Nam, công tác tại Xí nghiệp Đầu máy toa xe Sài Gòn điều khiển đã đụng bộ hành Nguyễn Nhất Duy đang ngồi trên đường ray.

Tai nạn xảy ra đã làm anh Nguyễn Nhất Duy chết tại chỗ.

Nguyên nhân, được cơ quan công an xác định, do anh Nguyễn Nhất Duy say rượu ra ngồi trên đường ray.

Theo Cao Thuyên (Dân Việt)