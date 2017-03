Say rượu, nhân viên điện đánh chết đồng nghiệp

Ngày 11/11, thông tin từ Công an huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh cho biết: Do uống rượu say, một nhân viên ngành điện đã ẩu đả khiến đồng nghiêp tử vong.

Hiện trường vụ ẩu đả của hai nhân viên ngành điện. Theo lời khai của đối tượng tại cơ quan chức năng, sau khi đi uống rượu về, Long vào cơ quan lấy xe máy để về nhà. Tuy nhiên, anh Mai Văn Lợi (52 tuổi) nhân viên cùng công ty đang trực cơ quan tỏ thái độ bất bình. Cả hai người đã xô xát với nhau. Long nổi khùng tát vào mặt anh Lợi, cú ra tay mạnh đến nỗi khiến anh ngã đập đầu xuống sân bất tỉnh. Mặc dù, anh Lợi được đưa đi cấp cứu, nhưng do bị chấn thương não, anh này đã tử vong sau đó tại một Bệnh viện ở Hà Nội. Theo một số đồng nghiệp, trước đó hai người cũng đã có một số mâu thuẫn nhỏ, vì thế sau khi uống rượu về, Long đã không làm chủ được bản thân và xông vào hành hung anh Lợi. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ vụ việc. Theo Chấn Phong (Bee)