Say rượu rồi ngủ ở vỉa hè, người đàn ông 40 tuổi đột tử

Người đàn ông gục chết trên vỉa hè. Ảnh: FB

Sự việc xảy ra vào chiều tối 25-10, tại phố Quang Trung, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Thời điểm trên, người dân trong khu vực phát hiện một người đàn ông mặc quần jean, áo phông trắng ngồi bất động trên vỉa hè, lưng dựa vào cửa một ngôi nhà.

Nhiều giờ sau, thấy người này vẫn ngồi bất động mà không dậy, một số người tiến lại gần gọi dậy thì bàng hoàng thấy nạn nhân đã tử vong. Sự việc nhanh chóng được trình báo cơ quan công an.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an phường Hàng Trống đã tới phong tỏa hiện trường để xác minh.

Sáng 26-10, trao đổi với PV, lãnh đạo Công an phường Hàng Trống cho biết nạn nhân trú quận Thanh Xuân, khoảng 40 tuổi. Chiều 25-10, người này đi dự đám cưới. Trên đường về, do uống rượu say nên ngủ gục trên vỉa hè dẫn tới đột tử.

Cũng theo vị lãnh đạo Công an phường Hàng Trống, khi phát hiện nạn nhân, người dân đều tưởng đang ngủ, vì khu vực đó gần với công viên. Khi xe cứu thương tới, người này đã tử vong.

Sau khi đến nhận thi thể, gia đình không yêu cầu khám nghiệm mà đón về để tổ chức lễ an táng ngay.